Jadwal Bola Senin 6 November 2023: Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Champions Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari WIB, 6-7 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Champions Asia.

Dari ajang Liga 2 Indonesia akan berlangsung tiga pertandingan pekan ke-8, yakni Bekasi City vs PSIM Yogyakarta, Deltras Sidoarjo vs PSCS Cilacap, dan PSPS Riau vs Persiraja Aceh.

Liga Inggris akan menghadirkan satu laga pekan ke-11. Tottenham akan menjamu Chelsea dalam pertandingan yang disiarkan langsung SCTV.

Jadwal pekan ke-12 Liga Spanyol menampilkan Getafe vs Cadiz. Dari Liga Italia pekan ke-11 akan hadir pertandingan Frosinone vs Empoli dan Torino vs Sassuolo.

Selain itu, jadwal bola malam ini juga akan menampilkan Liga Champions Asia. Klub Arab Saudi, Al Hilal, akan melawan Mumbai City (India). Sedangkan Al Ittihad menghadapi Al Quwa Al Jawiya (Irak).

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Champions Asia

(Laga pekan keempat)

Senin, 6 Novemeber 2023

19:00 Al Quwa Al Jawiya (Irak) vs Al Ittihad (Saudi)

21:00 Mumbai City (India) vs Al Hilal (Saudi)

21:00 Nasaf Qarshi (Uzbekistan) vs Al Sharjah (UEA)

21:00 Nassaji Mazandaran (Iran) vs Navbahor Namangan (Uzbekistan).

Selasa, 7 November 2023

01:00 Al-Faisaly Amman (Yordania) vs Al-Sadd (Qatar)

01:00 Sepahan (Iran) vs OKMK (Uzbekistan).

Liga 2

(Live Vidio)

Senin, 6 Novemeber 2023

15:00 Bekasi City vs PSIM Yogyakarta

15:00 Deltras Sidoarjo vs PSCS Cilacap

19:00 PSPS Riau vs Persiraja Aceh.

Liga Inggris

(Pekan ke-11)

Selasa, 7 November 2023

03:00 Tottenham vs Chelsea (SCTV, Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport dan Vidio)

Selasa, 7 Oktober 2023

03:00 Getafe vs Cadiz.

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sports)

Selasa, 7 November 2023

00:30 Frosinone vs Empoli

02:45 Torino vs Sassuolo.

