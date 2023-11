Beberapa Tim MLS Dikabarkan Incar Striker Barcelona Robert Lewandowski untuk Musim 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Lewandowski dari Barcelona bisa menjadi nama besar terbaru yang pindah ke Major League Soccer atau MLS. Menurut laporan AS pada Selasa, 7 November 2023, jurnalis TUDN Amerika Serikat Nico Bravo mengatakan Lewandowski, 35 tahun, menjadi incaran beberapa tim MLS menjelang musim liga Amerika Utara 2024, yang akan dimulai awal tahun depan.

Bravo tidak memerinci tim mana yang meminati striker Polandia yang terikat kontrak di Barca hingga Juni 2026 itu. Lewandowski, yang telah mencetak 39 gol dalam 58 pertandingan sejak bergabung dengan juara Liga Spanyol pada musim panas 2022, sebelumnya sempat disebut berminat bermain di Amerika Serikat.

Many #MLS teams will be looking to add a high profile striker as a DP during the off-season and the name that has come up in various organizations is no other than #Barcelona striker Robert Lewandowski #TransferNews #MLSSeasonPass #MLSTransfers pic.twitter.com/dgXoTPGPnL