Daftar 6 Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions pada Pekan Keempat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Champions sudah tuntas digelar pada pekan ini. Enam tim berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Manchester City dan Leipzig lolos pada Rabu dinihari, 5 November. Kedua tim bersaing di grup sama (G). Man City menang 3-0 atas Young Boys, sedangkan Leipzig mengalahkan Crvena Zvezda 2-1.

Man City mengemas nilai 12 sedangkan Leipzig di posisi kedua dengan nilai 9. Dalam dua laga tersisa, keduanya tak mungkin disusul Crvena Zvezda dan Young Boys yang baru mengemas nilai 1.

Empat tim lainnya, Bayern Munchen, Real Madrid, Inter Milan, dan Real Soceidad lolos pada Kamis dinihari, 9 November.

Bayern Munchen melaju dari Grup A setelah menang 2-1 atas Galatasaray. Dua gol Harry Kane mengantar mereka lolos.

Klub Jerman ini mengemas nilai 12 dan dengan dua laga tersisa, klub raksasa Jerman ini sudah unggul 8 poin dari Galatasaray di posisi ketiga. Copenhagen yang mengalahkan Manchester United 4-3 ada di posisi kedua dengan nilai 4, sedangkan MU baru mengemas nilai 3.

Dari Grup C, Real Madrid juga lolos setelah menang 3-0 atas Braga. Mereka mengemas nilai 12, unggul 5 angka dari Napoli yang ditahan Union Berlin 1-1. Dengan dua laga tersisa, nilai Madrid tak mungkin dikejar Braga di posisi ketiga (3).

Di Grup D, Real Sociedad dan Inter Milan sama-sama lolos. Socidad menang 3-1 atas Benfica, sedangkan menang 1-0 di markas Salzburg. Kedua tim kini sama-sama mengemas nilai 10, tak mungkin lagi dikejar Salzburg (3) di posisi ketiga dalam dua laga tersisa di grup ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Keempat

Rabu, 8 November 2023

Dortmund vs Newcastle United 2-0

Shakhtar vs Barcelona 1-0

AC Milan vs PSG 2-1

Atletico Madrid vs Celtic 6-0

Crvena zvezda vs RB Leipzig 1-2

FC Porto vs Antwerp 2-0

Lazio vs Feyenoord 1-0

Manchester City vs Young Boys 3-0.

Kamis, 9 November 2023

Napoli vs Union Berlin 1-1

Real Sociedad vs Benfica 3-1

Arsenal vs Sevilla 2-0

Bayern Munchen vs Galatasaray 2-1

Copenhagen vs Manchester United 4-3

PSV vs Lens 1-0

Real Madrid vs Braga 3-0

Salzburg vs Inter 0-1.

Daftar Tim yang Lolos:

Grup A: Bayern Munchen

Grup C: Real Madrid

Grup D: Real Sociedad, Inter Milan

Grup G: Manchester City, Leipzig.

Nantinya ada 16 tim yang lolos ke babak berikut, yakni yang menempati posisi dua besar klasemen. Tim urutan ketiga, lengser ke Liga Europa.

UEFA

Pilihan Editor: Presiden FIFA Berterima Kasih pada Jokowi dan Erick Thohir Jelang Piala Dunia U-17 2023