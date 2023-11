Jadwal Bola Kamis 9 November 2023: Liverpool di Liga Europa, Persija di Liga 1, PSM Makassar di Piala AFC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari WIB, 9-10 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Europa, Liga Conference, Piala AFC, dan Liga Arab Saudi.

Jadwal Liga 1 Indonesia akan diisi empat laga pekan ke-19. Dua di antara pertandingan tersebut, Barito Putera vs Persebaya dan Persija Jakarta vs Persikabo 1973, akan disiarkan langsung Indosiar.

Liga Europa memasuki pekan keempat. Malam ini antara lain ada pertandingan Toulouse vs Liverpool dan West Ham vs Olympiacos yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada laga Slavia Prague vs AS Roma, Ajax vs Brighton, AEK Athens vs Marseille, dan Atalanta vs Sturm Graz.

Liga Conference juga akan memasuki pekan keempat. Malam ini antara lain akan hadir laga Cukaricki vs Fiorentina dan Aston Villa vs AZ Alkmaar.

Sedangkan dari ajang Piala AFC ada aksi PSM Makassar yang beraksi di markas Hougang (Singapura). PSM Makassar menempati posisi ketiga klasemen Grup H dengan nilai 3, di bawah Hai Phong (6) dan Sabah (6). Hougang juga memiliki nilai 3.

Sementara itu, Liga Arab Saudi akan memasuki pekan ke-13. Malam ini antara lain akan hadir pertandingan Damac vs Al Ahli. Al Nassr baru akan bermain Minggu dinihari, 12 November, melawan Al Wehda.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-19)

Kamis, 9 November 2023

15:00 Barito Putera vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

15:00 PSIS Semarang vs Persita (Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara FC vs Bhayangkara (Vidio).

Liga Europa

(Pekan keempat, live Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jumat, 10 November 2023

00:45 Ajax vs Brighton

00:45 LASK vs Royale Union SG

00:45 Maccabi Haifa vs Villarreal

00:45 Qarabag vs Bayer Leverkusen

00:45 Rennes vs Panathinaikos

00:45 Servette vs Sheriff Tiraspol

00:45 Slavia Prague vs AS Roma

00:45 Toulouse vs Liverpool (SCTV)

03:00 AEK Athens vs Marseille

03:00 Atalanta vs Sturm Graz

03:00 Betis vs Aris

03:00 Freiburg vs TSC

03:00 Hacken vs Molde

03:00 Rangers vs Sparta Prague

03:00 Sporting CP vs Rakow

03:00 West Ham vs Olympiacos Piraeus (SCTV).

Liga Conference

(Pekan keempat)

Jumat, 10 November 2023

00:45 Besiktas vs Bodo/Glimt

00:45 Cukaricki vs Fiorentina

00:45 Ferencvaros vs Genk

00:45 HJK vs Eintracht Frankfurt

00:45 Legia vs Zrinjski

00:45 Nordsjaelland vs Trnava

00:45 PAOK vs Aberdeen

00:45 Plzen vs D. Zagreb

03:00 Aston Villa vs AZ Alkmaar

03:00 Breidablik vs Gent

03:00 Club Brugge vs KV Lugano

03:00 FK Zorya Luhansk vs Maccabi Tel Aviv

03:00 Ludogorets vs Fenerbahce

03:00 Ljubljana vs Klaksvik

03:00 Slovan Bratislava vs Lille.

Piala AFC

Kamis, 9 November 2023

17:00 Hougang (Singapura) vs PSM Makassar.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-13)

Kamis, 9 November 2023

22:00 Al Khaleej vs Al Taee

22:00 Al Raed vs Al Shabab.

Jumat, 10 November 2023

01:00 Al Riyadh vs Al Fateh

01:00 Damac vs Al Ahli.

Pilihan Editor: Kata Erik ten Hag setelah MU kalah dari Copenhagen di Liga Champions