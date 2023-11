Klasemen dan Top Skor Liga 1 setelah Barito Putera dan PSIS Semarang Menang di Pekan Ke-19

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Kamis sore, 9 November 2023, menampilkan dua pertandingan pekan ke-19. Barito Putera dan PSIS Semarang sama-sama menang.

Barito Putera menang 2-0 saat menjamu Persebaya Surabaya

2-0 di Stadion Demang Lehman. Kemenangan tersebut dipastikan gol Mike Ott pada menit ke-33 dan Renan Alves pada menit ke-80.

Barito mengakhiri rentetan tanpa kemenangan dalam tujuh laga. Mereka kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan 28 poin.

Persebaya Surabaya menderita kekalahan keempat secara beruntun. Mereka kini menempati urutan ke-12 dengan 22 poin.

Dalam pertandingan lain PSIS Semarang mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 4-0 di Stadion Jatidiri, Semarang.

Tri Setiawan memborong dua gol pada menit ke-16 dan menit ke-59. Dua gol lainnya dicetak Lucao pada menit ke-40 dan Fredyan Wahyu pada menit ke-88.

PSIS yang tak terkalahkan dalam empat laga terakhirnya naik ke posisi ketiga dengan 34 poin. Persita Tangerang kini di pgagal menang dalam tiga laga terakhir dan kini menempati oeringkat ke-15 dengan 19 poin.

Jadwal Liga 1 pada Kamis malam ini masih akan menampilkan dua laga, yakni Persija Jakarta vs Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan RANS Nusantara FC vs Bhayangkara Presisi Indonesia FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Keduanya akan berlangsung mulai 19.00 WIB.

Liga 1 Pekan Ke-19

Rabu, 8 November 2023

Persib Bandung vs Arema FC 2-2

Persik Kediri vs Madura 4-0

Persis Solo vs PSS Sleman 1-0.

Kamis, 9 November 2023

Barito Putera vs Persebaya 2-0

PSIS Semarang vs Persita 4-0.

19:00 Persija Jakarta vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara FC vs Bhayangkara (Vidio).

Minggu, 12 November 2023

19:00 Bali United vs Borneo FC (Vidio)

19:00 Dewa United vs PSM (Vidio).

Klasemen Liga 1

