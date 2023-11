Jadwal Bola Sabtu 11 November 2023: Piala Dunia U-17 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari WIB, 11-12 November 2023, akan menampilkan pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, dan Liga Arab Saudi.

Piala Dunia U-17 2023, yang berlangsung di Indonesia, memasuki hari kedua. Hari ini ada aksi sejumlah tim besar, yakni Brasil, Inggris, dan Argentina.

Liga Inggris menampilkan laga pekan ke-12. Malam ini ada laga Wolves vs Tottenham, Arsenal vs Burnley, Manchester United vs Luton Town. Selain itu ada Bournemouth vs Newcastle yang disiarkan langsung SCTV.

Jaadwal Liga Italia menampilkan laga Lecce vs AC Milan dan Juventus vs Cagliari. Aksi Bayern Munchen melawan Heidenheim akan hadir di Liga Jerman. sedangkan PSG tampil di Liga Prancis, melawan Reims.

Sementara itu, Liga Arab Saudi akan memasuki pekan ke-13. Malam ini antara lain akan hadir pertandingan Al Nassr. Cristiano Ronaldo cs akan berlaga di kandang Al Wehda.

Jadwal Bola Selengkapnya

Piala Dunia U-17 2023

Sabtu, 11 November 2023

16.00 WIB

JIS: Kaledonia Baru vs Inggris (Indosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat: Jepang vs Polandia (SCTV, Vidio).

19.00 WIB

JIS: Brasil vs Iran (Indosiar, Vidio).

Stadion Si Jalak Harupat: Argentina vs Senegal (Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

Sabtu, 11 November 2023

19:30 Wolves vs Tottenham

22:00 Arsenal vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Everton

22:00 Manchester United vs Luton Town.

Minggu, 12 November 2023

00:30 Bournemouth vs Newcastle (SCTV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 11 November 2023

03:00 Athletic Bilbao vs Celta Vigo

20:00 Rayo Vallecano vs Girona

22:15 Almeria vs Real Sociedad.

Minggu, 12 November 2023

00:30 Granada vs Getafe

00:30 Osasuna vs Las Palmas.

Liga Italia

(Pekan ke-12, live Bein Sports)

Sabtu, 11 November 2023

02:45 Genoa vs Verona

21:00 Lecce vs AC Milan.

Minggu, 12 November 2023

00:00 Juventus vs Cagliari

02:45 Monza vs Torino.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

Sabtu, 11 November 2023

21:30 Augsburg vs Hoffenheim

21:30 Bayern Munchen vs Heidenheim

21:30 Darmstadt vs Mainz

21:30 Stuttgart vs Dortmund.

Minggu, 12 November 2023

00:30 Bochum vs FC Koln.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

Sabtu, 11 November 2023

23:00 Reims vs PSG

Minggu, 12 November 2023

03:00 Le Havre Monaco.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-13)

Sabtu, 11 November 2023

22:00 Al Akhdoud vs Al Hazem

22:00 Al Feiha vs Al Ettifaq

Minggu, 12 November 2023

01:00 Al Wehda vs Al Nassr (SPOTV).

