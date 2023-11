Jadwal Bola Minggu 12 November 2023: Piala Dunia U-17, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 1, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 12-13 November 2023, akan menampilkan pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga 1, dan Liga 2.

Piala Dunia U-17 2023, yang berlangsung di Indonesia, memasuki hari ketiga. Hari ini ada aksi sejumlah tim besar, yakni Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat.

Liga Inggris menampilkan laga pekan ke-12. Malam ini ada laga Chelsea vs Manchester City yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada juga pertandingan Liverpool vs Brentford dan Aston Villa vs Fulham.

Jadwal Liga Italia pekan ke-12 menampilkan laga Napoli vs Empoli, Lazio vs AS Roma, dan Inter Milan vs Frosinone. Liga Spanyol diisi partai Barcelona vs Deportivo Alaves dan Atletico Madrid vs Villarreal.

Selain itu, dari Eropa juga akan hadir Liga Jerman dan Liga Prancis. Sedangkan dari dalam negeri, ada Liga 1 dan Liga 1. Jadwal Liga 1 pekan ke-19 menampilkan Bali United vs Borneo FC dan Dewa United vs PSM Makassar yang sama-sama berlangsung malam hari. Sedangkan di Liga 2 antara lain ada PSPS Riau vs PSDS Deli Serdang dan Deltras Sidoarjo vs Persekat.

Jadwal Bola Selengkapnya

Piala Dunia U-17 2023

Minggu, 12 November 2023:

16.00 WIB

JIS: Prancis vs Burkina Faso (Indosiar, Vidio).

Stadion Si Jalak Harupat: Venezuela vs Selandia Baru (SCTV, Vidio).

19.00 WIB

JIS: Korea Selatan vs Amerika Serikat (Vidio).

Stadion Si Jalak Harupat: Meksiko vs Jerman (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

Minggu, 12 November 2023

21:00 Aston Villa vs Fulham

21:00 Brighton vs Sheffield United

21:00 Liverpool vs Brentford

21:00 West Ham vs Nottingham

23:30 Chelsea vs Manchester City (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 12 November 2023

20:00 Mallorca vs Cadiz

22:15 Barcelona vs Deportivo Alaves.

Senin, 13 November 2023

00:30 Sevilla vs Real Betis

03:00 Atletico Madrid vs Villarreal.

Liga Italia

(Pekan ke-12, live Bein Sports)

Minggu, 12 November 2023

18:30 Napoli vs Empoli

21:00 Fiorentina vs Bologna

21:00 Udinese vs Atalanta.

Senin, 13 November 2023

00:00 Lazio vs AS Roma

02:45 Inter Milan vs Frosinone.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

Minggu, 12 November 2023

21:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin

23:30 Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt.

Senin, 13 November 2023

01:30 RB Leipzig vs Freiburg.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

Minggu, 12 November 2023

21:00 Clermont vs Lorient

21:00 Lille vs Toulouse

21:00 Metz vs Nantes

23:05 Rennes vs Lyon

Senin, 13 November 2023

02:45 Lens vs Marseille.

Liga 1

(Pekan ke-19)

Minggu, 12 November 2023

19:00 Bali United vs Borneo FC (Vidio)

19:00 Dewa United vs PSM Makassar (Vidio),

Liga 2

(Pekan ke-8, live Vidio)

Minggu, 12 November 2023

14:00 Sulut United vs Persipal

15:00 Bekasi City vs Nusantara

15:00 PSPS Riau vs PSDS Deli Serdang

18:00 Balikpapan vs Persewar Waropen

19:00 Deltras Sidoarjo vs Persekat.

