Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-12: Inter Milan Kalahkan Frosinone, AS Roma Ditahan Lazio

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Senin dinihari, 13 November 2023, menampilkan pertandingan pekan ke-12. Inter Milan mengalahkan Frosinone, sedangkan AS Roma ditahan Lazio.

Inter Milan berhasil merebut kembali puncak klasemen Serie A dengan kemenangan kandang 2-0 atas Frosinone. Kemenangan ini dipastikan oleh gol tendangan jarak jauh Federico Dimarco dan penalti Hakan Calhanoglu.

Kemenangan tersebut membawa Inter kembali ke puncak dengan 31 poin, unggul dua poin dari Juventus di tempat kedua. Frosinone berada di urutan ke-12 dengan 15 poin.

Sementara itu, Lazio dan AS Roma bermain imbang 0-0 dalam pertandingan derby yang panas. Ada delapan kartu kuning, termasuk satu yang diberikan kepada pelatih Lazio Maurizio Sarri, dalam laga ini.

Setelah laga 'Derby della Capitale' ke-159 ini Roma berada di peringkat ketujuh dengan 18 poin, terpaut tiga poin dari tim di empat besar. Sedangkan Lazio di peringkat 10 dengan 17 poin.





Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-12)

Sabtu, 11 November 2023

Sassuolo vs Salernitana 2-2

Genoa vs Verona 1-0

Lecce vs AC Milan 2-2

Juventus vs Cagliari 2-1

Monza vs Torino 1-1.

Minggu, 12 November 2023

Napoli vs Empoli 0-1

Fiorentina vs Bologna 2-1

Udinese vs Atalanta 1-1

Lazio vs AS Roma 0-0

Inter Milan vs Frosinone 2-0.

Selasa, 7 November 2023

00:30 Frosinone vs Empoli

02:45 Torino vs Sassuolo.

Klasemen Liga Italia





