Klasemen Piala Dunia U-17 2023 Selasa 14 November: Inggris dan Senegal Lolos ke Babak 16 Besar, Susul Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Inggris U-17 dan Senegal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Selasa, 14 November. Mereka menyusul Spanyol yang lolos sehari sebelumnya.

Timnas U-17 Inggris memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Iran dengan skor 2-1 di Jakarta International Stadium (JIS).

Abolfazl Zamani sempat membawa Iran unggul pada menit ke-31. Inggris menyamakan kedudukan lewat Reiss Denny pada menit ke-63. Mereka kemudian menang berkat gol Joel Ndala pada menit ke-90.

Tim asuhan Ryan Garry kini berada di puncak klasemen Grup C dengan enam poin. Brasil yang menang 9-0 atas Kaledonia Baru di posisi kedua dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Iran. Kaledonia belum meraih poin.

Dari grup D, Senegal juga lolos. Trigol Idrissa Gueye mewarnai lolosnya mereka setelah menang 4-1 atas Polandia di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Senegal memuncaki klasemen Grup D dengan koleksi enam poin. Mereka unggul tiga poin dari Argentina yang menang 3-1 atas Jepang, yang juga baru mengemas nilai tiga. Polandia berada di dasar klasemen setelah gagal meraih poin pun dari dua pertandingan.

Sehari sebelumnya, Spanyol menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Mali 1-0.

Rekap Hasil Piala Dunia U-17 2023

Jumat, 10 November 2023

Grup A

Panama vs Maroko 0-2

Indonesia vs Ekuador 1-1.

Grup B

Mali vs Uzbekistan 3-0

Spanyol vs Kanada 2-0.

Hasil Sabtu, 11 November 2023

Grup C

Kaledonia Baru vs Inggris 0-10.

Brasil vs Iran 2-3.

Grup D

Jepang vs Polandia 1-0

Argentina vs Senegal 1-2.

Hasil Minggu, 12 November 2023

Grup E

Prancis vs Burkina Faso 3-0

Korea Selatan vs Amerika Serikat 1-3

Grup F

Venezuela vs Selandia Baru 3-0

Meksiko vs Jerman 1-3.

Hasil Senin, 13 November 2023

Grup A

Maroko vs Ekuador 0-2

Indonesia vs Panama 1-1.

Grup B

Spanyol vs Mali 1-0

Uzbekistan vs Kanada 3-0.

Hasil Selasa, 14 November 2023

Grup C

Brasil vs Kaledonia Baru 9-0

Inggris vs Iran 2-1.

Grup D

Senegal vs Polandia 4-1

Jepang vs Argentina 1-3.

Klasemen Piala Dunia U-17

Klasemen Grup A

Klasemen Grup B

Klasemen Grup C

Klasemen Grup D

Klasemen Grup E

Klasemen Grup F

