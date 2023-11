Jadwal Bola Sabtu 25 November 2023: Piala Dunia U-17 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu dan Minggu dinihari WIB, 25-26 November 2023, akan menampilkan pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga 2, dan Liga Arab Saudi.

Piala Dunia U-17 2023 akan menampilkan dua laga perempat final, yang sama-sama berlangsung di Stadion Manahan Solo.

Prancis akan menghadapi Uzbekistan, sedangkan Mali akan berduel dengan Maroko.

Liga Inggris akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-13. Malam ini ada laga besar Manchester City vs Liverpool, yang sekaligus jadi duel tim dua besar klasemen. Selain itu ada pula jadwal Newcastle vs Chelsea dan Brentford vs Arsenal.

Pertandingan Rayo Vallecano vs Barcelona, Valencia vs Celta Vigo, dan Atletico Madrid vs Mallorca akan tersaji di Liga Spanyol. Sedangkan Liga Italia akan menyajikan pertandingan Atalanta vs Napoli dan AC Milan vs Fiorentina. Adapun partai Dortmund vs Gladbach mewarnai jadwal Liga Jerman.

Malam ini juga ada jadwal Liga 2, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Jadwal bola selengkapnya:

Piala Dunia U-17 2023

(Perempat final)

Sabtu, 25 November 2023

15:30 Prancis vs Uzbekistan (SCTV, Indosiar, Vidio)

19:00 Mali vs Maroko (SCTV, Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

19:30 Manchester City vs Liverpool

22:00 Burnley vs West Ham

22:00 Luton vs Crystal Palace

22:00 Newcastle vs Chelsea

22:00 Nottingham vs Brighton

22:00 Sheffield United vs Bournemouth.-

Minggu, 26 November 2023

00:30 Brentford vs Arsenal.

Liga Spanyol

(Pekan ke-14, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

03:00 Deportivo Alaves vs Granada

20:00 Rayo Vallecano vs Barcelona

22:15 Valencia vs Celta Vigo.

Minggu, 26 November 2023

00:30 Getafe vs Almeria

02:00 Atletico Madrid vs Mallorca.

Liga Italia

(Pekan ke-13, live Bein Sports)

Sabtu, 25 November 2023

21:00 Salernitana vs Lazio.

Minggu, 26 November 2023

00:00 Atalanta vs Napoli

02:45 AC Milan vs Fiorentina.

Liga 2

(Live Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

15:00 PSCS Cilacap vs Persijap Jepara

15:00 PSIM Yogyakarta vs Malut United

15:30 Sada Sumut vs Persiraja Aceh.

Liga Jerman

(Pekan ke-12, live Mola TV)

Sabtu, 25 November 2023

21:30 Dortmund vs Gladbach

21:30 Freiburg vs Darmstadt

21:30 Union Berlin vs Augsburg

21:30 Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

21:30 Wolfsburg vs RB Leipzig.

Minggu, 26 November 2023

00:30 Eintracht Frankfurt vs Stuttgart.

Liga Prancis

(Pekan ke-13)

Sabtu, 25 November 2023

23:00 Clermont Lens

Minggu, 26 November 2023

03:00 Strasbourg vs Marseille.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-14)

Sabtu, 25 November

22:00 Al Hazem vs Al Hilal.

Minggu, 26 November 2023

01:00 Al Ahli vs Al Shabab

01:00 Al Fateh vs Al Feiha

01:00 Al Wehda vs Al Khaleej

01:00 Damac vs Abha.

