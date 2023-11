Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-13: Manchester City vs Liverpool Berakhir 1-1, Haaland Torehkan Rekor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga besar yang mempertemukan dua tim teratas klasemen Liga Inggris, Manchester City vs Liverpool, berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain 1-1 dalam pertandingan pekan ke-13 di Etihad Stadium, Sabtu, 25 November 2023.

Pertandingan berlangsung menarik. Jual beli serangan terus terjadi. Manchester City mampu unggul lebih dahulu. Erling Haaland menjebol gawang Alisson Becker pada menit ke-27, setelah mendapatkan umpan dari Nathan Ake.

Gol ini merupakan yang ke-50 dicetak Haaland di Liga Inggris. Ia menjadi pemain tercepat yang mampu meraihnya. Pemain berusia 23 tahun itu hanya membutuhkan 48 pertandingan untuk mencapai angka 50, memecahkan rekor Andy Cole sebanyak 65 pertandingan.

Gol tersebut juga kian membuat Haaland mapan di puncak daftar top skor Liga Inggris. Ia mengemas 14 gol, unggul 10 gol dari Mohamed Salah.

Mohamed Salah tak mampu menambah golnya buat Liverpool. Tapi, pemain Mesir ini mampu memberikan assist buat Trent Alexander-Arnold, yang berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-80.

Keduduakn 1-1 bertahan hingga akhir. Manchester City unggul dalam penguasaan bola, mencapai 60 persen. Mereka juga melakukan lebih banyak tembakan terarah ke gawang lawan (5 berbanding 3).

Hasil seri ini menjadi yang kedua diraih Man City secara beruntun. Tim asuhan Pep Guardiola ini tetap memuncaki klasemen dengan nilai 29, unggul satu poin dari Liverpool di posisi kedua.

Susunan Pemain

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake; Rodri, Bernardo Silva; Phil Foden, Julian Alvarez, Jeremy Doku; Erling Haaland.

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones; Mohamed Salah, Diogo Jota, Darwin Nunez.

Jadwal Liga Inggris Berikutnya

Sabtu, 25 November 2023

Manchester City vs Liverpool 1-1

22:00 Burnley vs West Ham

22:00 Luton vs Crystal Palace

22:00 Newcastle vs Chelsea

22:00 Nottingham vs Brighton

22:00 Sheffield United vs Bournemouth.-

Minggu, 26 November 2023

00:30 Brentford vs Arsenal

21:00 Tottenham vs Aston Villa

23:30 Everton vs Manchester United.

Selasa, 28 November 2023

03:00 Fulham vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris





