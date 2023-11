Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-13: Man City vs Liverpool 1-1, Newcastle vs Chelsea 3-1, Arsenal Naik ke Puncak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 25-26 November 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-13. Manchester City ditahan Liverpool, Newcastle United mengalahkan Chelsea, sedangkan Arsenal menang di markas Brentford.

Manchester City bermain 1-1 saat menjamu Liverpool di Etihad Stadium. Gol Erling Haaland dalam laga tersebut dibalas Trent Alexander-Arnold.

Keduanya tergeser dari posisinya karena dalam laga lain Arsenal menang 1-0 di markas Brenford. Kemenangan The Gunners dipastikan oleh gol Kai Havertz.

Kemenangan tersebut mengantar Arsenal naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 30, unggul satu dari Manchester City yang tergeser ke posisi kedua. Liverpool di urutan ketiga dengan nilai 28.

Dalam pertandingan lain, Newcastle menang 4-1 saat menjamu Chelsea. Dalam laga ini, The Blues harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-73, saat kedudukan 3-1, karena Reece James mendapat kartu kuning kedua.

Gol-gol Newcastle dicetak Alexander Isak, Jamaal Lascelles, Joelinton, dan Anthony Gordon. Sedangkan gol Chelsea diceploskan Raheem Sterling.

Newcastle bangkit setelah pekan sebelumnya kalah 0-2 dari Bournemouth. Mereka menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 23.

Chelsea gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-10 dengan nilai 16.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

Manchester City vs Liverpool 1-1

Burnley vs West Ham 1-2

Luton vs Crystal Palace 2-1

Newcastle vs Chelsea 4-1

Nottingham vs Brighton 2-3

Sheffield United vs Bournemouth 1-3

Brentford vs Arsenal 0-1.

Minggu, 26 November 2023

21:00 Tottenham vs Aston Villa

23:30 Everton vs Manchester United.

Selasa, 28 November 2023

03:00 Fulham vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris