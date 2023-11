Jadwal Bola Minggu 26 November 2023: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 26-27 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman.

Dari Liga 1 akan tersaji dua laga pekan ke-20, yang sama-sama disiarkan oleh Indosiar. PSS Sleman akan menjamu Barito Putera, sedangkan Dewa United menyambut Persib Bandung.

Dari Liga Inggris, akan hadir rangkaian laga pekan ke-13. Malam ini ada dua laga menarik yang akan berlangsung, yakni Tottenham vs Aston Villa dan Everton vs Manchester United.

Pertandingan Cadiz vs Real Madrid akan tersaji di Liga Spanyol. Liga Italia akan menyajikan pertandingan besar Juventus vs Inter Milan.

Malam ini juga akan berlangsung jadwal Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 2.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-20)

Minggu, 26 November 2023

15:00 Persebaya vs PSIS Semarang (Ditunda)

15:00 PSS Sleman vs Barito Putera (Vidio)

19:00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Live Vidio)

Minggu, 26 November 2023

15:00 Persikab vs PSKC Cimahi

15:15 Semen Padang vs Sriwijaya FC.

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

Minggu, 26 November 2023

21:00 Tottenham vs Aston Villa

23:30 Everton vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan ke-14, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 26 November 2023

20:00 Villarreal vs Osasuna

22:15 Real Sociedad vs Sevilla

Senin, 27 November 2023

00:30 Cadiz vs Real Madrid

03:00 Real Betis vs Las Palmas.

Liga Italia

(Pekan ke-13, live Bein Sports)

Minggu, 26 November 2023

18:30 Cagliari vs Monza

21:00 Empoli vs Sassuolo

21:00 Frosinone vs Genoa

Senin, 27 November 2023

00:00 AS Roma vs Udinese

02:45 Juventus vs Inter Milan

Liga Jerman

(Pekan ke-12, live Mola TV)

Minggu, 26 November 2023

21:30 Heidenheim vs Bochum

23:30 Hoffenheim Mainz.

Liga Prancis

(Pekan ke-13)

Minggu, 26 November 2023

19:00 Nice vs Toulouse

21:00 Lorient vs Metz

21:00 Montpellier vs Brest

21:00 Nantes vs Le Havre

23:05 Rennes vs Reims

02:45 Lyon vs Lille.

