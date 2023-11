Jadwal Bola Selasa 28 November 2023: Piala Dunia U-17 2023, Liga Champions, dan Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa, 28 November 2023, akan menampilkan pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Liga Champions, dan Liga 2.

Piala Dunia U-17 2023 memasuki babak semifinal. Dua laga, Argentina vs Jerman dan Prancis vs Mali, akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, sama-sama disiarkan langsung SCTV dan Indosiar.

Dari Liga Champions Eropa akan hadir rangkaian laga pekan kelima. Malam ini ada dua laga yang disiarkan langsung SCTV, yakni Lazio vs Celtic dan AC Milan vs Dortmund.

Selain itu ada pula laga lain yang tak kalah menari, termasuk Barcelona vs FC Porto, Manchester City vs RB Leipzig, PSG vs Newcastle.

Dari dalam negeri, akan hadir satu laga Liga 2. Persipura Jayapura akan menjamu Sulut United.

Jadwal Bola Selengkapnya

Piala Dunia U-17 2023

(Babak semifinal)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selasa, 28 November 2023

15.30 Argentina vs Jerman (Indosiar, SCTV, Vidio)

19.00 Prancis vs Mali (Indosiar, SCTV, Vidio).

Liga Champions

(Pekan kelima, Live Vidio)

Rabu, 29 November 2023

00:45 Lazio vs Celtic (SCTV)

00:45 Shakhtar Donetsk vs Antwerp

03:00 AC Milan vs Dortmund (SCTV)

03:00 Barcelona vs FC Porto

03:00 Feyenoord vs Atletico Madrid

03:00 Manchester City vs RB Leipzig

03:00 PSG vs Newcastle

03:00 Young Boys vs Crvena zvezda.

Liga 2

Selasa, 28 November 2023

13:00 Persipura Jayapura vs Sulut United.

Pilihan Editor: Thomas Doll Kecewa Persija Jakarta Ditahan Bhayangkara FC 2-2