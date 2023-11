Rekap Hasil Liga Champions Rabu Dinihari 29 November: Barcelona, Dortmund, Atletico, dan Lazio Lolos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu dinihari, 29 November 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kelima. Barcelona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, dan Lazio lolos ke babak 16 besar.

Barcelona lolos setelah menang 2-1 saat menjamu FC Porto. Mereka sempat kebobolan oleh gol Pepe (menit 30), lalu berbalik unggul lewat gol Joao Cancelo (32) dan Joao Felix (57).

Barcelona kini memuncaki klasemen Grup H dengan nilai 12. Dengan satu laga tersisa, mereka unggul tiga angka dari FC Porto dan Shakhtar Donetsk. Posisinya tak akan tergeser dari dua besar karena dalam laga terakhir Porto dan Shakhtar akan berhadapan.

Dari Grup F, yang dilabeli grup neraka, Borussia Dortmund lolos setelah menang 3-1 di markas AC Milan. Gol-gol tim Jerman itu -lewat Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens, dan Karim Adeyemi-- hanya dibalas sekali oleh Milan lewat Samuel Chukwueze.

Dortmund diuntungkan karean dalam laga lain, PSG dan Newcastle bermain 1-1. Newcastle unggul lebih dahulu lewat Alexander Isak, PSG lalu membalas lewat gol Kyliam Mbappe.

Dengan satu laga tersisa, Dortmund kini memuncaki klasemen dengan nilai 10, unggul tiga poin dari PSG di posisi kedua. Nilainya tak mungkin lagi dikejar oleh Newcastle (5) dan AC Milan (5).

Sementara itu, dari Grup E, Atletico Madrid dan Lazio sama-sama lolos. Atletico menang 3-1 di markas Feyenoord, sedagkan Lazio mengalahkan Celtic 2-0.

Kini, Atletico memuncaki klasemen dengan nilai 11, disusul Lazio dengan nilai 10. Feyenoord (6) lengser ke Liga Europa, sedangkan Celtic tersingkir.

Dari Grup G, Manchester City dan Leipzig yang sama-sama sudah lolos berduel. Hasilnya, Man City menang 3-2 sehingga dipastikan lolos sebagai juara grup.

Hasil Liga Champions Pekan kelima

Rabu, 29 November 2023

Lazio vs Celtic 2-0

Shakhtar Donetsk vs Antwerp 1-0

AC Milan vs Dortmund 1-3

Barcelona vs FC Porto 2-1

Feyenoord vs Atletico Madrid 1-3

Manchester City vs RB Leipzig 3-2

PSG vs Newcastle 1-1

Young Boys vs Crvena zvezda 2-0.

