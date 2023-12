Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-14: Ada Newcastle vs Man United, Man City vs Tottenham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 akan berlangsung akhir pekan ini. Dua laga besar akan tersaji, yakni Newcastle United vs Manchester United dan Manchester City vs Tottenham Hotspur, yang sama-sama akan disiarkan langsung SCTV.

Laga Newcastle vs Manchester United akan berlangsung Minggu dinihari, 3 Desember. Ini akan menjadi duel dua tim yang tengah bersaing untuk mesuk ke posisi empat besar klasemen.

Newcastle saat ini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 23. Mereka hanya tertinggal satu angka dari MU yang ada di atasnya. Dalam tiga pertemuan terakhir, Newcastle selalu menang, termasuk di ajang Piala Liga musim ini, yakni dengan skor 3-0.

Pertandingan Manchester City vs Tottenham Hotspur baru akan berlangsung Minggu malam, 3 Desember. Man City merupakan juara bertahan yang kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 29, tertinggal satu angka dari Arsenal.

Laga ini akan menjadi tantangan berat bagi Tottenham. Mereka terus kalah dalam tiga laga terakhirnya dan kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 26.

Selain kedua laga tersebut, jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menampilkan laga Arsenal vs Wolverhampton, Chelsea vs Brighton, dan Liverpool vs Fulham.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

22:00 Arsenal vs Wolverhampton

22:00 Brentford vs Luton Town

22:00 Burnley vs Sheffield United.

Minggu, 3 Desember 2023

00:30 Nottingham Forest vs Everton.

03:00 Newcastle vs Manchester United (SCTV)

21:00 Bournemouth vs Aston Villa

21:00 Chelsea vs Brighton

21:00 Liverpool vs Fulham

21:00 West Ham vs Crystal Palace

23:30 Manchester City vs Tottenham (SCTV).

Klasemen Liga Inggris





