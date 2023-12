Jadwal Bola Sabtu 2 Desember 2023: Piala Dunia U-17, Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 2-3 Desember 2023, menampilkan pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman.

Turnamen Piala Dunia U-17 2023 akan menampilkan pertandingan final. Jerman dan Prancis akan berebut gelar juara di Stadion Manahan Solo, mulai 19.00 WIB. Aksi kedua tim bisa disaksikan lewat siaran langsung SCTV, Indosiar, dan live streaming Vidio.

Dari Liga 1, akan hadir satu laga pekan ke-21. Dua laga akan berlangsung sore hari, yakni Barito Putera vs Borneo FC dan Persik Kediri vs Dewa United.

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-14. Malam ini ada partai Newcastle vs Manchester United, yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada pertandingan Arsenal vs Wolverhampton dan Nottingham Forest vs Everton.

Malam ini juga akan hadir pertandingan Real Madrid vs Granada di Liga Spanyol. Liga Italia menghadirkan AC Milan vs Frosinone. Ada Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman. Sedangkan Le Havre vs PSG bisa disimak di Liga Prancis.

Jadwal bola selengkapnya:

Piala Dunia U-17 2023

(Pertandingan final)

Sabtu, 2 Desember 2023

19:00 Jerman vs Prancis (SCTV, Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

22:00 Arsenal vs Wolverhampton

22:00 Brentford vs Luton Town

22:00 Burnley vs Sheffield United.

Minggu, 3 Desember 2023

00:30 Nottingham Forest vs Everton.

03:00 Newcastle vs Manchester United (SCTV)

Liga 1

(Pekan ke-21)

Sabtu, 2 Desember 2023

15:00 Barito Putera vs Borneo FC (Vidio)

15:00 Persik Kediri vs Dewa United (Vidio).

Liga 2

Sabtu, 2 Desember 2023

15:00 Persekat vs Persijap Jepara

15:00 Perserang Serang vs Malut United

15:30 PSDS Deli Serdang vs Sada Sumut.

Liga Spanyol

(Peka ke-15, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

20:00 Girona vs Valencia

22:15 Athletic Club vs Rayo Vallecano

Minggu, 3 Desember 2023

00:30 Real Madrid vs Granada

03:00 Osasuna vs Real Sociedad.

Liga Italia

(Pekan ke-14, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

21:00 Genoa vs Empoli

Minggu, 3 Desember 2023

00:00 Lazio vs Cagliari

02:45 AC Milan vs Frosinone.

Liga Jerman

(Pekan ke-13, live Mola TV)

Sabtu, 2 Desember 2023

21:30 Gladbach vs Hoffenheim

21:30 Bayern Munchen vs Union Berlin

21:30 Bochum vs Wolfsburg

21:30 RB Leipzig vs Heidenheim

Minggu, 3 Desember 2023

00:30 Stuttgart vs Werder Bremen.

Liga Prancis

(Pekan ke-14)

Sabtu, 2 Desember 2023

19:00 Le Havre vs PSG

21:00 Brest vs Clermont

21:00 Monaco vs Montpellier

21:00 Toulouse vs Lorient

23:05 Lille vs Metz.

Minggu, 3 Desember 2023

02:45 Marseille vs Rennes.

