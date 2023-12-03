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Jadwal Bola Minggu 3 Desember 2023: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol

Editor

Nurdin Saleh

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Ilustrasi sepak bola. Reuters
Ilustrasi sepak bola. Reuters
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TEMPO.CO, JakartaJadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 3-4 Desember 2023, menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman.

Jadwal Liga 1 akan menghadirkan tiga laga pekan ke-21. Pertandingan PSIS Semarang vs PSS Sleman dan Persija Jakarta vs Persita akan disiarkan langsung Indosiar. Sedangkan laga Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC bisa disimak lewat layanan Vidio.

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Jadwal Liga Inggris akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-14. Malam ini ada partai Manchester City vs Tottenham yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada Chelsea vs Brighton dan Liverpool vs Fulham.

Malam ini juga akan hadir big match Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol. Liga Italia menampilkan Napoli vs Inter Milan. 

Selain itu ada Bayer Leverkusen vs Dortmund di Liga Jerman. Lalu ada pula Liga Prancis Le Havre vs PSG di Liga Prancis.

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Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1
(Pekan ke-21)
Minggu, 3 Desember 2023
15:00 PSIS Semarang vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)
15:00 Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC (Vidio)
19:00 Persija Jakarta vs Persita (Indosiar, Vidio).

Liga 2

Minggu, 3 Desember 2023
13:00 PSBS Biak Numfor vs Sulut United.

Liga Inggris
(Pekan ke-14, live Vidio)

Minggu, 3 Desember 2023
21:00 Bournemouth vs Aston Villa
21:00 Chelsea vs Brighton
21:00 Liverpool vs Fulham
21:00 West Ham vs Crystal Palace
23:30 Manchester City vs Tottenham (SCTV).

Liga Spanyol
(Peka ke-15, live Bein Sport/Vidio)

Minggu, 3 Desember 2023
20:00 Mallorca vs Deportivo Alaves
22:15 Almeria vs Real Betis

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Senin, 4 Desember 2023
00:30 Sevilla vs Villarreal
03:00 Barcelona vs Atletico Madrid.

Liga Italia
(Pekan ke-14, live Bein Sport/Vidio)

Minggu, 3 Desember 2023
18:30 Lecce vs Bologna
21:00 Fiorentina vs Salernitana
21:00 Udinese vs Verona

Senin, 4 Desember 2023
00:00 Sassuolo vs AS Roma
02:45 Napoli vs Inter Milan.

Liga Jerman
(Pekan ke-13, live Mola TV)

Minggu, 3 Desember 2023
21:30 Mainz vs Freiburg 
23:30 Bayer Leverkusen vs Dortmund. 

Senin, 4 Desember 2023
01:30 Augsburg  vs Eintracht Frankfurt.

Liga Prancis
(Pekan ke-14)

Minggu, 3 Desember 2023
19:00 Le Havre vs PSG 
21:00 Brest vs Clermont 
21:00 Monaco vs Montpellier 
21:00 Toulouse vs Lorient 
23:05 Lille vs Metz. 

Senin, 4 Desember 2023
02:45 Marseille vs Rennes.

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