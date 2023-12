Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Usai Manchester City vs Tottenham Imbang, Chelsea dan Liverpool Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 3-4 Desember 2023, menampilkan rangkaian laga pekan pekan ke-14. Sejumlah laga besar tersaji dengan sejumlah drama. Manchester City dan Tottenham Hotspur harus berakhir imbang, sedangkan Liverpool mengalahkan Fulham dan Chelsea mengalahkan Brighton.

Tottenham berhasil membuyarkan kemenangan Manchester City yang berada di depan mata. Gol Dejan Kulusevski membuat skor akhir menjadi 3-3. Hasil imbang ini membuat The Citizens berada di peringkat ketiga dengan 30 poin dan berselisih tiga poin dari pemimpin klasemen Liga Inggris saat ini, Arsenal.

Tottenham membuka keunggulan lewat gol Son Heung-min pada menit ke-6. Namun, pemain asal Korea Selatan itu mencetak gol bunuh diri sehingga skor imbang 1-1. Manchester City mendapatkan gol kembali melalui Phil Foden dan Jack Grealish, sedangkan Tottenham sempat menyamakan kedudukan lewat Giovani Lo Celso dan Kulusevski.

Laga Liverpool vs Fulham juga berlangsung dramatis. Trent Alexander-Arnold menjadi pahlawan The Reds untuk terhindar dari kekalahan di Anfield Stadium. Ia berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 lewat tendangan kerasnya di batas kotak penalti.

Arnold juga mencetak gol pertama Liverpool melalui tendangan bebas. Fulham sempat menyamakan kedudukan lewat Harry Wilson pada menit ke-25 sebelum Mac Allister mengembalikan kedudukan pada menit ke-39.

Fulham sempat berbalik memimpin setelah Kenny Tete dan Decordova-Reid mencetak gol. Namun, Wataru Endo membuka peluang Liverpool untuk lolos dari kekalahan setelah mencetak gol pada menit ke-87. Kemenangan membuat Liverpool menempel Arsenal di peringkat kedua dengan 31 poin.

Rekap Hasil Liga Inggris (Pekan ke-14)

Sabtu, 2 Desember 2023

Arsenal vs Wolverhampton 2-1

Brentford vs Luton Town 3-1

Burnley vs Sheffield United 5-0

Nottingham Forest vs Everton 0-1

Newcastle vs Manchester United 1-0.

Minggu, 3 Desember 2023

Bournemouth vs Aston Villa 2-2

Chelsea vs Brighton 3-2

Liverpool vs Fulham 4-3

West Ham vs Crystal Palace 1-1

Manchester City vs Tottenham 3-3.

Klasemen Liga Inggris

Top Skor Liga Inggris

14 gol:

Erling Haaland (Manchester City).

10 gol:

Mohamed Salah (Liverpool).

9 Gol

Son Heung-min (Tottenham).

8 gol:

Olie Watkins (Aston Villa)

Jarrod Bowen (West Ham).

7 gol:

Callum Wilson (Newcastle)

Aleander Isak (Newcastle)

Dominic Solanke (Bournemouth)

Hwang Hee-chan (Wolves).

6 gol:

Bryan Mbeumo (Brentford)

Odsonne Edouard (Crystal Palace)

Nicolas Jakson (Chelsea)

Evan Ferguson (Brighton)

Anthony Gordon (Newcastle).

5 gol:

Douglas Luiz (Aston Villa)

Bukayo Saka (Arsenal)

Eddie Nketiah (Arsenal)

Odsonne Edouard (Crystal Palace)

Raheem Sterling (Chelsea)

Joao Pedro (Brighton).

