Jadwal Liga Inggris Bergulir Tengah Pekan, Selasa Malam Ini Laga Luton vs Arsenal Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan hadir pada tengah pekan ini, menampilkan rangkaian matchday ke-15. Dua dari laga tersebut akan disiarkan oleh SCTV.

Salah satu pertandingan itu adalah Luton vs Arsenal, yang akan berlangsung Rabu dinihari, 6 Desember 2023. Kedua tim akan berhadapan mulai 03:15 WIB.

Arsenal saat ini akan berusaha menjaga tren positif sekaligus posisinya di puncak klasemen. Mereka terus menang dalam tiga laga terakhirnya kini mengemas nilai 33, unggul dua poin dari Liverpool. Luton ada di urutan ke-17 dengan nilai sembilan.

Pertandingan lain yang akan disiarkan langsung SCTV adalah Manchester United vs Chelsea. Big match ini akan hadir pada Kamis dinihari, 7 Desember, mulai 03:15 WIB.

Manchester United akan berusaha bangkit setelah kalah 0-1 dari Newcastle. Mereka kini ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24, unggul lima angka dari Chelsea di posisi ke-10.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 lainnya antara lain Sheffield United vs Liverpool, Aston Villa vs Manchester City, Everton vs Newcastle, dan Tottenham vs West Ham.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-15, live Vidio)

Rabu, 6 Desember 2023

02:30 Wolves vs Burnley

03:15 Luton vs Arsenal (SCTV).

Kamis, 7 Desember 2023

02:30 Brighton vs Brentford

02:30 Crystal Palace vs Bournemouth

02:30 Fulham vs Nottingham

02:30 Sheffield United vs Liverpool

03:15 Aston Villa vs Manchester City

03:15 Manchester United vs Chelsea (SCTV).

Jumat, 8 Desember 2023

02:30 Everton vs Newcastle

03:15 Tottenham vs West Ham.

