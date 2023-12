Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-15: Arsenal Kalahkan Luton 4-3, Wolves Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal menang 4-3 saat berlaga di kandang Luton Town dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Inggris di Kenilworth Road, Luton, Rabu dinihari, 6 Desember 2023.

Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol Gabriel Martinello (menit 20). Luton langsung membalas lewat gol Gabriel Osho (25).

The Gunners kembali unggul lewat Gabriel Jesus (45). Namun, Luton berbalik unggul lewat gol Elijah Adebayo (29) dan Ross Barkley (57).

Kedudukan menjadi imbang seteah Arsenal meraih gol ketiga lewat Kai Harvetz (60). Tim asuhan Mikel Arteta itu akhirnya menang berkat gol Declan Rice (90+7).

Arsenal berhasil menjaga tren positif dan terus menang dalam empat laga sebelumnya. Mereka mapan di puncak klasemen dengan nilai 34, yang unggul lima poin dari Liverpool yang baru bermain 14 kali.

Luton gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, Mereka menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 10.

Dalam pertandingan lain, Wolves mengalahkan Burnley 1-0 berkat gol Hwang Hee-chan. Kini Wolves menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 18. Burnley di urutan ke-19 dengan nilai 7.

Jadwal Berikutnya

Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 juga akan menampilkan Manchester United vs Chelsea. Big match ini akan hadir pada Kamis dinihari, 7 Desember, mulai 03:15 WIB, dengan disiarkan SCTV.

Manchester United akan berusaha bangkit setelah kalah 0-1 dari Newcastle. Mereka kini ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24, unggul lima angka dari Chelsea di posisi ke-10.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 lainnya antara lain Sheffield United vs Liverpool, Aston Villa vs Manchester City, Everton vs Newcastle, dan Tottenham vs West Ham.

