Manchester City Daftarkan Kevin De Bruyne untuk Piala Dunia Antarklub 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh tim yang berpartisipasi di Piala Dunia Antarklub 2023 telah mengumumkan 23 pemainnya dengan aksi di Jeddah yang dimulai pada 12 Desember nanti dan babak finalnya akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City sepuluh hari kemudian.

Ini akan menjadi kompetisi terakhir yang menampilkan format saat ini sebelum pada 2025 diluncurkan acara baru yang diperluas dengan 24 tim.

Ketujuh peserta mewakili juara enam konfederasi global FIFA ditambah juara Liga Pro Saudi Al-Ittihad yang merupakan tim tuan rumah undangan.

Menurut laporan AS pada Kamis, 7 Desember 2023, gelandang Belgia Kevin De Bruyne telah absen untuk Manchester City sejak Agustus lalu setelah berjuang dengan cedera hamstring berkepanjangan. Pemain 32 tahun itu ditargetkan akan kembali bermain pada 2024, tetapi kemajuan dalam pemulihannya membuat pelatih City Pep Guardiola memasukkan playmaker itu ke dalam skuad Piala Dunia Antarklub.

Pemain Spanyol Rodri, Bernardo Silva, Julian Alvarez, dan Erling Haaland, semuanya masuk dalam nominasi Pemain Pria Terbaik FIFA 2023, juga akan hadir untuk City di Teluk.

