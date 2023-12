Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-15: West Ham Kalahkan Tottenham 2-1, Everton Tekuk Newcastle

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Jumat dinihari, 8 Desember 2023, menampilkan dua laga pekan ke-15. West Ham United mengalahkan Tottenham Hotspur, sedangkan Everton menekuk Newcastle United.

Tottenham Hotspur belum mampu menghentikan kemundurannya. Mereka takluk 1-2 saat menjamu West Ham United di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Sprus unggul lebih dahulu lewat gol Cristian Romero pada menit ke-11. West Ham membalas dan berbalik unggul lewat gol Jarrod Bowen (52) dan James Ward-Prowse (74).

Tottenham gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 27, tertinggal tiga angka dari Manchester City di posisi keempat.

West Ham meraih kemenangan pertama dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati urutan kesembilan klasemen dengan nilai 24.

Pada pertandingan lain, Everton menang 3-0 saat menjamu Newcastle United. Mereka meraih gol lewat Dwight McNeil (79), Abdoulaye Daoucouere (86), dan Beto (90+6).

Everton meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka meninggalkan zona degradasi dan naik ke posisi ke-17 dengan nilai 10, hanya unggul satu angka dari Luton Town yang ada di bawahnya.

Newcastle menderita kekalahan pertama dalam tiga laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ketujuh dengan nilai 26.

Dua laga di atas menjadi yang terakhir dalam rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-15. Jadwal berikutnya akan berlangsung mulai Sabtu, 9 Desember 2023. Laga menarik yang akan tersaji antara lain Tottenham vs Newcastle, Aston Villa vs Arsenal, dan Everton vs Chelsea.

