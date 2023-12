Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-15: Juventus Kalahkan Napoli 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus naik ke puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Napoli dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan ke-15 di Allianz Stadium, Turin, Sabtu dinihari, 9 Desember 2023.

Juve menampilkan kinerja yang efisien dalam laga ini. Meski kalah jauh dalam penguasaan bola (34 persen), mereka lebih baik dalam memanfaatkan peluang.

Pada menit ke-51, Juventus unggul lewat gol Federico Gatti. Ia mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang Andrea Cambiaso.

Napoli memiliki banyak peluang tetapi tak satupun yang berujung gol. Khvicha Kvaratskhelia melewatkan peluang bersih pada menit ke-60. Sedangkan gol Victor Osimhen dianulir karena offside di babak kedua.

Kemenangan ini mengantar Juventus memuncaki klasemen dengan 36 poin, unggul satu poin dari Inter Milan yang akan menjamu tim papan bawah Udinese pada Sabtu malam.

Napoli, yang merupakan juara bertahan, menderita kekalahan kedua secara beruntun. Mereka ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 24.

Liga Italia

(Pekan ke-15, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 9 Desember 2023

Juventus vs Napoli 1-0.

21:00 Verona vs Lazio

Minggu, 10 Desember 2023

00:00 Atalanta vs AC Milan

02:45 Inter Milan vs Udinese

18:30 Frosinone vs Torino

21:00 Monza vs Genoa

Senin, 11 Desember 2023

00:00 Salernitana vs Bologna

02:45 AS Roma vs Fiorentina

Selasa, 12 Desember 2023

00:30 Empoli vs Lecce

02:45 Cagliari vs Sassuolo

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Juventus 15 14 36 2 Inter 14 26 35 3 AC Milan 14 9 29 4 Roma 14 11 24 5 Napoli 15 8 24 6 Fiorentina 14 6 23 7 Bologna 14 5 22 8 Atalanta 14 5 20 9 Lazio 14 0 20 10 Torino 14 -3 19 11 Monza 14 1 18 12 Frosinone 14 -4 18 13 Lecce 14 -3 16 14 Genoa 14 -4 15 15 Sassuolo 14 -5 15 16 Udinese 14 -9 12 17 Empoli 14 -17 11 18 Hellas Verona 14 -9 10 19 Cagliari 14 -13 10 20 Salernitana 14 -18 8