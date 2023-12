Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: Arsenal dan Manchester United Kalah, Liverpool Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam, 9 Desember 2023, diwarnai sejumlah kejutan. Arsenal dan Manchester United sama-sama kalah saat menjalani pertandingan pekan ke-16, sedangkan Liverpool menang.

Arsenal mendapat pukulan saat berlaga di kandang Aston Villa, Villa Park, Birmingham. Mereka takluk 0-1 setelah kebobolan oleh gol John McGinn.

Kekalahan ini membuat The Gunners melorot ke posisi kedua klasemen. Mereka disalip oleh Liverpool yang mengalahkan Crystal Palace 2-1 berkat gol Mohamed Salah dan Harvey Elliot.

Arsenal kini mengemas nilai 36, tertinggal satu poin dari Liverpool. Aston Villa, yang sebelumnya juga mengalahkan Manchester City, menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 35.

Dalam pertandingan lain, Manchester United juga kalah. Mereka dipecundangi tamunya Bournemouth dengan kekalahan 0-3 dalam laga di Stadion Old Trafford, Manchester.

Bournemouth tampil mengejutkan dalam laga tandangnya ini. Mereka meraih gol lewat Dominic Solanke (menit 5), Philip Biling (68), dan Marcos Senesi (73).

Man United tetap menduduki posisi keenam di klasemen sementara Liga Inggris dengan 27 poin. Sedangkan Bournemouth yang meraih dua kemenangan beruntun naik ke posisi ke-13 dengan 19 poin.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

Pekan ke-16

Sabtu, 9 Desember 2023

Crystal Palace vs Liverpool 1-2

Brighton vs Burnley 1-1

Manchester United vs Bournemouth 0-3

Sheffield United vs Brentford 1-0

Wolves vs Nottingham 1-1

Aston Villa vs Arsenal 1-0.

Minggu, 10 Desember 2023

21:00 Everton vs Chelsea

21:00 Fulham vs West Ham

21:00 Luton vs Manchester City

23:30 Tottenham vs Newcastle (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 16 36-15 37 2 Arsenal 16 33-15 36 3 Aston Villa 16 35-20 35 4 Manchester City 15 36-17 30 5 Tottenham Hotspur 15 29-22 27 6 Manchester United 16 18-21 27 7 Newcastle United 15 32-17 26 8 Brighton 16 33-28 26 9 West Ham United 15 26-25 24 10 Chelsea 15 26-24 19 11 Brentford 16 23-22 19 12 Wolves 16 21-26 19 13 AFC Bournemouth 16 21-30 19 14 Fulham 15 21-26 18 15 Crystal Palace 16 15-23 16 16 Nottingham Forest 16 17-28 14 17 Everton 15 18-20 10 18 Luton Town 15 16-30 9 19 Burnley 16 16-34 8 20 Sheffield United 16 12-41 8

