Andres Iniesta, Genap Berumur 40 Tahun dan Belum Pensiun

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 11 Mei 2024, Andres Iniesta genap berusia 40 tahun. Pesepakbola yang besar di Barcelona tersebut urung juga pensiun. Dilansir dari Transfermarkt, kini ia terdaftar bermain di klub Emirate Club di Uni Emirat Arab setelah menghabiskan 5 tahun bermain bersama klub Jepang, Vissel Kobe.

Pria yang lahir dengan nama Andres Iniesta Lujan ini adalah pemain sepakbola profesional Spanyol yang lahir pada 11 Mei 1984 di Fuentealbilla, Albacete. Iniesta menjadi pemain kunci di Barcelona dan menjadi bagian dari skuad juara Piala Dunia 2010 Timnas Spanyol. Sebelum ia pindah ke Emirate Club, Iniesta berhasil mengantarkan Vissel Kobe menjuarai Liga Jepang.

Iniesta mulai bermain untuk Albacete Balompie di turnamen tingkat junior di mana ia menarik perhatian para pencari bakat dari klub-klub di seluruh Spanyol. Ia kemudian bergabung dengan La Masia, yang merupakan akademi muda Barcelona.

Iniesta kemudian menjadi kapten tim Barcelona U15 untuk meraih kemenangan di Nike Premier Cup pada tahun 1999 di mana dia mencetak gol kemenangan dalam beberapa menit terakhir dan dinobatkan sebagai 'Player of the Tournament'.

Dalam kompetisi internasional, Iniesta mulai bermain untuk Timnas Spanyol saat masih muda, mengumpulkan medali kejuaraan UEFA U-16 dan U-19, dan pada 27 Mei 2006, ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Rusia.

Iniesta mencetak gol kemenangan untuk Spanyol di final Piala Dunia 2010 melawan Belanda, memberinya gelar Man of the Match. Iniesta kemudian terpilih sebagai Man of the Match dan Pemain Terbaik Turnamen di Kejuaraan Eropa 2012, Spanyol menjadi negara pertama yang memenangkan dua gelar Euro berturut-turut. Penghargaan berlanjut saat Iniesta dinobatkan sebagai Pemain Terbaik UEFA di Eropa untuk 2011-2012 .

Pada Mei 2018, Andres Iniesta menandatangani kontrak 3 tahun dengan Vissel Kobe, klub sepak bola asal Jepang, dan memulai debutnya pada Juli 2018. ia meraih trofi pertamanya di sana tepatnya di Emperor’s Cup 2019 dan Juara Liga Jepang 2023. Pada Juli 2023, ia resmi meninggalkan Vissel Kobe.

Banyak kabar yang mengatakan bahwa Iniesta akan pensiun setelah pergi dari Vissel Kobe. Namun, nyatanya Iniesta masih ingin bermain sepakbola. Ia pun menandatangani kontrak dengan Emirate Club pada Agustus 2023. Saat itu, Emirates Club baru saja promosi ke liga papan atas Uni Emirat Arab. Iniesta akan menjadi menjadi orang Spanyol pertama yang bermain untuk Falcons dan akan bergabung dengan bintang Spanyol lainnya di papan atas UEA seperti Paco Álcacer (Sharjah) dan Alejandro Pozuelo (Al Jazira).

Meski sudah berusia uzur, Iniesta masih mendapatkan banyak tawaran bermain dari klub Arab Saudi dan Qatar. Ia bahkan sempat dirumorkan bakal bergabung dengan mantan rekan setimnya, Lionel Messi, Sergio Busquets dan Jordi Alba di klub Master League Soccer, Inter Miami.

Namun, juara Piala Dunia 2010 itu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Dubai. Di masa jayanya, Iniesta dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Dia berhasil memenangkan empat gelar Liga Champions dan 9 trofi LaLiga bersama Barcelona.

Iniesta mencatatkan 674 penampilan dan mencetak 57 gol selama 16 tahun membela tim senior Barcelona. Iniesta kemudian pindah ke Vissel Kobe pada 2018. Dia telah bermain dalam 134 pertandingan dan menyumbangkan 26 gol bersama klub Liga Jepang itu.

ANANDA RIDHO SULISTYA | RINDI ARISKA | ANTARA

