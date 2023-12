Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-17: Ada Big Match Liverpool vs Manchester United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-17, yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu malam, 16-17 Desember 2023. Sepuluh pertandingan akan berlangsung, dengan Liverpool vs Manchester United akan menjadi sajian paling banyak dinantikan.

Laga Liverpool vs Manchester United akan berlangsung di Anfield, Minggu malam, 17 Desember 2023, mulai 23.30 WIB.

Kedua tim dalam kondisi yang berbeda. Liverpool saat ini memimpin klasemen dengan mengoleksi 37 poin, unggul satu poin dari Arsenal di posisi kedua. The Reds belum baru sekali kalah di Liga Inggris musim ini.

Manchester United berada di posisi keenam dengan 27 poin, tertinggal 10 poin dari Liverpool. Mereka baru saja mendapat pukulan besar: tersingkir dari Liga Champions usai kalah 0-1 dari Bayern Munich di Old Trafford.

Liverpool memiliki rekor bagus saat melawan Manchester United di kandang sendiri, dengan meraih 43 kemenangan, 28 hasil imbang, dan 16 kekalahan. Namun, di lima pertemuan terakhir di Anfield, Liverpool hanya menang sekali, imbang tiga kali, dan kalah sekali.

Selain laga Liverpool vs Manchester United, pekan ke-17 Liga Inggris juga akan menyajikan beberapa pertandingan menarik lainnya, seperti Chelsea vs Sheffield United, Manchester City vs Crystal Palace, Tottenham vs Nottingham Forest, dan Arsenal vs Brighton.

Jadwal pekan ke-17 juga akan menjadi lanjutan persaingan berebut posisi top skor. Posisi pertama daftar itu kini ditempati oleh Erling Haaland dari Manchester City, yang mengemas 14 gol. Ia unggul tiga gol dari Mohamed Salah dari Liverpool.

