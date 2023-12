Klasemen Liga Inggris dan Top Skor Pekan Ke-17: Arsenal Menang dan Naik ke Puncak, Liverpool Ditahan MU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pergeseran posisi di puncak klasemen Liga Inggris terjadi setelah rangkaian pertandingan pekan ke-17 usai, Minggu malam, 17 Desember 2023. Arsenal berhasil mengkudeta Liverpool.

Arsenal naik ke peringkat pertama setelah mengalahkan Brighton dengan skor 2-0 di Stadion Emirates, London. Kemenangan dipastikan oleh gol Gabriel Jesus dan Kai Havertz.

Kini The Gunner menempati peringkat pertama setelah menorehkan 39 poin dari 17 pertandingan. Sedangkan Brighton turun ke posisi sembilan dengan 26 poin.

Arsenal unggul satu poin dari Liverpool yang tergeser ke posisi kedua setelah bermain imbang 0-0 dengan Manchester United dalam laga Stadion Anfield.

Pada pertandingan ini Liverpool mendominasi jalannya pertandingan, namun Manchester United dapat menahan gempuran serangan The Reds. Secara statistik Liverpool mencatatkan 69 persen penguasaan bola serta melepaskan total 34 tendangan yang delapan di antaranya tepat sasaran, sementara Manchester United hanya melepaskan total lima tendangan.

Hasil seri ini membuat Liverpool gagal merebut posisi puncak klasemen dari Arsenal. Sedangkan Manchester United masih tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris dengan 28 poin, terpaut enam poin dari zona Liga Champions.

Rekap Hasil Liga Inggris

(Pekan ke-17)

Jumat, 15 Desember 2023

Nottingham Forest vs Tottenham 0-2

Sabtu, 16 Desember 2023

Bournemouth vs Luton Town 1-1

Chelsea vs Sheffield United 2-0

Manchester City vs Crystal Palace 2-2

Newcastle vs Fulham 3-0.

Minggu, 17 Desember 2023

Burnley vs Everton 0-2

Arsenal vs Brighton 2-0

Brentford vs Aston Villa 0-1

West Ham vs Wolverhampton 3-0

Liverpool vs Manchester United 0-0.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Arsenal FC 17 +20 39 2 Liverpool FC 17 +21 38 3 Aston Villa FC 17 +16 38 4 Manchester City 17 +20 34 5 Tottenham 17 +12 33 6 Newcastle 17 +15 29 7 Manchester United 17 -3 28 8 West Ham United 17 -1 27 9 Brighton 17 +3 26 10 Chelsea FC 17 +2 22 11 Fulham FC 17 -3 21 12 Brentford FC 17 +0 19 13 Wolves 17 -8 19 14 AFC Bournemouth 16 -9 19 15 Crystal Palace FC 17 -8 17 16 Everton FC 17 +2 16 17 Nottingham Forest 17 -13 14 18 Luton Town FC 16 -15 9 19 Burnley FC 17 -20 8 20 Sheffield 17 -31 8

