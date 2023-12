Leonardo DiCaprio Tidak Tahu Arsenal, Mesut Ozil Mengoloknya di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Mesut Ozil menjadi viral di media sosial setelah menanggapi pesan aktor Hollywood Leonardo DiCaprio yang tidak mengenal klub Liga Inggris Arsenal. Mantan pemain Jerman itu menunjukkan kecintaannya terhadap klub Liga Inggris yang masih membara dengan sindiran cerdas menanggapi komentar DiCaprio pada Ahad, 17 Desember 2023.

DiCaprio mengungkapkan dia tidak tahu banyak tentang sepak bola selama percakapan baru-baru ini dengan Lily Gladstone, lawan mainnya dalam Moon Killers, film terbaru yang dirilis oleh sutradara ternama Martin Scorsese. Dalam perbincangan tersebut, disebutkan pemain Liga Premier lebih baik jika dibandingkan dengan pemain bola basket NBA dalam hal jumlah pemirsa.

"Lebih baik dari Michael Jordan?" aktor itu bertanya dengan nada terkejut seperti dikutip MARCA pada Ahad, 17 Desember 2023. Dia kemudian menggambarkannya sebagai "pemain bola basket terbaik yang pernah ada”.

Arsenal Football Club is older than 25 years … so why should he know? #YaGunnersYa https://t.co/hSBnt69NO2