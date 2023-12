Jadwal Bola Hari Ini Kamis 21 Desember 2023: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Kamis, 21 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Arab Saudi.

Liga Inggris akan menghadirkan laga tunda pekan ke-18. Crystal Palace akan menamu Brighton.

Malam ini ada juga rangkaian pertandingan Liga Spanyol. Real Madrid akan kembali bersaing berebut puncak klasemen dengan Girona. Mada akan menyamgangi Deportivo Alaves, sedangkan Girona menyambangi Real Betis.

Girona saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 44. Mereka unggul dua poin dari Real Madrid.

Sementara itu, jadwal bola malam ini juga akan diisi rangkaian pertandingan Liga Arab Saudi. Al Nassr akan menyambangi Al Ittifaq. Al Nassr kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 37 dari 16 laga, tertinggal 10 poin dari Al Hilal.

Jadwal Bola

Jumat, 22 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-18)

03:00 Crystal Palace vs Brighton (Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

01:00 Cadiz vs Real Sociedad (beIN Sports 1)

01:00 Real Betis vs Girona (beIN Sports 3)

03:30 Mallorca vs Osasuna (beIN Sports 1)

03:30 Deportivo Alaves vs Real Madrid (beIN Sports 3).

Liga Arab Saudi

01:00 Al Hilal vs Abha (SPOTV/Vision+)

22:00 Al Nassr vs Al Ittifaq (SPOTV/Vision+).