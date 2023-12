Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-18: Crystal Palace vs Brighton 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Jumat dinihari, 22 Desember 2023, menampilkan satu pertandingan pekan ke-18: Crystal Palace vs Brighton. Laga yang berlangsung di Selhurst Park, London, ini berakhir dengan skor 1-1.

Crystal Palace unggul lebih dahulu, pada menit ke-54+1. Jordan Ayew mencetak gol memanfaatkan kesalahan yang dilakukan kiper Bart Verbruggen, yang kehilangan penguasaan bola.

Brighton membalas pada menit ke-83. Danny Welbeck mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Paul Gross.

Crystal Palace gagal menang untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 18 dari 18 laga.

Brighton gagal menang untuk ketiga kalinya. Mereka menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 27.

Laga Palace vs Brighton ini mengawali rangkaian laga pekan ke-18. Pada akhir pekan ini masih akan hadir sejumlah laga lain, termasuk big match Liverpool vs Arsenal.

Liga Inggris Pekan Ke-18

Jumat, 22 Desember 2023

Crystal Palace Brighton 1-1.

Sabtu, 23 Desember 2023

03:00 Aston Villa vs Sheffield United

19:30 West Ham vs Manchester United

22:00 Fulham vs Burnley

22:00 Luton vs Newcastle

22:00 Tottenham vs Everton

Manchester City vs Brentford (ditunda).

Minggu, 24 Desember 2023

00:30 Liverpool vs Arsenal

20:00 Wolves vs Chelsea.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Arsenal 17 35-15 39 2 Liverpool 17 36-15 38 3 Aston Villa 17 37-21 38 4 Manchester City 17 40-20 34 5 Tottenham 17 35-23 33 6 Newcastle United 17 36-21 29 7 Manchester United 17 18-21 28 8 Brighton 18 34-31 27 9 West Ham United 17 29-30 27 10 Chelsea 17 28-26 22 11 Fulham 17 26-29 21 12 Brentford 17 24-24 19 13 Wolverhampton 17 21-29 19 14 AFC Bournemouth 16 21-30 19 15 Crystal Palace 18 18-26 18 16 Everton 17 22-20 16 17 Nottingham Forest 17 17-30 14 18 Luton Town 16 17-32 9 19 Burnley FC 17 16-36 8 20 Sheffield United 17 12-43 8