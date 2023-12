Jadwal Bola Malam Ini, Jumat, 22 Desember 2023: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Arab , Piala Dunia Antarklub

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Jumat, 22 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Arab Saudi, dan Piala Dunia Antarklub.

Liga Inggris akan menghadirkan pekan ke-18. Aston Villa akan menjamu Sheffield United. Aston Villa kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 38, sedangkan Sheffield ada di dasar klasemen dengan nilai 8.

Malam ini ada juga rangkaian pertandingan Liga Italia. Salah satu laga yang akan tersaji adalah Salernitana vs AC Milan. Saat ini Milan ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 32, di bawah Inter (41) dan Juventus (37). Salernitana ada di posisi ke-20 klasemen dengan nilai 8.

Sementara itu, jadwal bola malam ini juga akan diisi rangkaian pertandingan Liga Arab Saudi. Al Nassr akan menyambangi Al Ittifaq. Al Nassr kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 37 dari 16 laga, tertinggal 10 poin dari Al Hilal.

Dari arena Piala Dunia Antarklub 2023 di Arab Saudi akan tersaji laga final dan perebutan posisi ketiga. Manchester City (Inggris) dan Fluminense (Brasil) akan berebut gelar juara, sedangkan Al Ahly dan Urawa Reds akan bersaing meraih posisi ketiga.

Jadwal Bola



Jumat, 22 Desember 2023

Liga Arab Saudi

22:00 Al Nassr vs Al Ittifaq (SPOTV/Vision+).

Piala Dunia Antarklub 2023

(Perebutan Posisi ketiga)

21.30 Al Ahly vs Urawa Reds.

Sabtu, 23 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Vidio)

03:00 Aston Villa vs Sheffield United.

Liga Italia

(Pekan ke-17)

00:30 Empoli vs Lazio

00:30 Sassuolo vs Genoa

02:45 Monza vs Fiorentina

02:45 Salernitana vs AC Milan

Piala Dunia Antarklub 2023

(final)

01.00 Fluminense vs Manchester City.

