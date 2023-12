Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-18: Diimbangi Sheffield 1-1, Aston Villa Geser Liverpool dari Posisi Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aston Villa meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Sheffield United dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-18 di Villa Park, Birmingham, Sabtu dinihari WIB, 23 Desember 2023. Mereka naik ke posisi kedua klasemen.

Villa tampil menekan dalam laga kandangnya ini, tapi kesulitan memanfaatkan peluang-peluangnya. Pada menit ke-59, mereka sempat mendapat gol dari Leon Bailey. Namun, gol itu dianulir wasit dengan bantuan VAR.

Mereka kemudian kebobolan oleh gol pada menit ke-87. Gol ini dicpeloskan Cameron Archer , yang merupakan mantan pemain Villa.

Nicolo Zaniolo menjadi penyelamat Villa dalam laga ini. Ia mencetak gol saat injury time (90+7), untuk memastikan skor akhir menjadi 1-1.

Hasil ini menjaga rekor tak terkalahkan Aston Villa. Mereka selalu berhasil meraih poin dalam 10 pertandingan terakhirnya di berbagai kompetisi.

Villa kini naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan nilai 39, hanya kalah selisih gol dari Arsenal yang belum memainkan laga pekan ke-18. Liverpool yang tergeser ke posisi kedua mengemas nilai 38.

Sheffiled gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka masih terpuruk di zona degradasi, posisi ke-19, dengan nilai 9.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-18 masih akan berlangsung akhir pekan ini. Minggu dinihari nanti akan hadir laga besar Liverpool vs Arsenal.

Liga Inggris Pekan Ke-18

(Live Vidio)

Kamis, 21 Desember 2023

Crystal Palace Brighton 1-1.

Jumat, 22 Desember 2023

Aston Villa vs Sheffield United 1-1.

Sabtu, 23 Desember 2023

19:30 West Ham vs Manchester United

22:00 Fulham vs Burnley

22:00 Luton vs Newcastle

22:00 Tottenham vs Everton

Manchester City vs Brentford (ditunda).

Minggu, 24 Desember 2023

00:30 Liverpool vs Arsenal

20:00 Wolves vs Chelsea.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Arsenal 17 35-15 39 2 Aston Villa 18 38-22 39 3 Liverpool 17 36-15 38 4 Manchester City 17 40-20 34 5 Tottenham 17 35-23 33 6 Newcastle United 17 36-21 29 7 Manchester United 17 18-21 28 8 Brighton 18 34-31 27 9 West Ham United 17 29-30 27 10 Chelsea 17 28-26 22 11 Fulham 17 26-29 21 12 Brentford 17 24-24 19 13 Wolverhampton 17 21-29 19 14 AFC Bournemouth 16 21-30 19 15 Crystal Palace 18 18-26 18 16 Everton 17 22-20 16 17 Nottingham Forest 17 17-30 14 18 Luton Town 16 17-32 9 19 Sheffield United 18 13-44 9 20 Burnley FC 17 16-36 8