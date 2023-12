Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 23 Desember 2023: Liverpool vs Arsenal, Juga Ada MU, Tottenham, Atletico, Juventus, Inter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Sabtu, 23 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol, dan Liga Arab Saudi.

Liga Inggris akan menghadirkan pekan ke-18. Malam ini ada laga besar Liverpool vs Arsenal. Liverpool kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 38, tertinggal satu poin dari Arsenal yang ada di puncak.

Selain laga Liverpool vs Arsenal, malam ini juga akan berlangsung pertandingan lain yang menarik, termasuk Luton vs Newcastle United dan Tottenham vs Everton.

Jadwal bola malam ini akan menampilkan rangkaian rangkaian laga Liga Italia. Beberapa pertandingan yang akan tampil antara lain Frosinone vs Juventus, Inter vs Lecce, AS Roma vs Napoli.

Liga Spanyol akan menampilkan laga tunda pekan keempat, yakni Atletico Madrid vs Sevilla. Sedangkan Liga Arab Saudi akan diwarnai pertandingan Al Ittihad vs Al Raed.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 23 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Vidio)

19:30 West Ham vs Manchester United

22:00 Fulham vs Burnley

22:00 Luton vs Newcastle

22:00 Tottenham vs Everton

Manchester City vs Brentford (ditunda).

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan keempat)

22:15 Atletico Madrid vs Sevilla.

Liga Italia

(Pekan ke-17)

18:30 Frosinone vs Juventus

21:00 Bologna vs Atalanta

21:00 Torino vs Udinese.

Liga Arab Saudi

22:00 Al Taawon vs Al Fateh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Minggu, 24 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Vidio)

00:30 Liverpool vs Arsenal

20:00 Wolves vs Chelsea.

Liga Italia

(Pekan ke-17)

00:00 Inter vs Lecce

00:00 Verona vs Cagliari

02:45 AS Roma vs Napoli.

Liga Arab Saudi

01:00 Al Ittihad vs Al Raed

Senin, 25 Desember 2023

Liga Arab Saudi

01:00 Al Wehda vs Al Riyadh.

Selasa 26 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Vidio)

19:30 Newcastle vs Nottingham

22:00 Bournemouth vs Fulham

22:00 Sheffield United vs Luton.

Pilihan Editor: Liverpool vs Arsenal, Arteta Ingin Akhiri Rekor Tak Pernah Menang di Anfield