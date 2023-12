Jadwal Liga Inggris Boxing Day Selasa 26 Desember 2023: Ada Manchester United, Liverpool, dan Newcastle

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Selasa, 26 Desember 2023, akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-19 yang bertepatan dengan momen Boxing Day.

Ketika kompetisi di negara lain menjalani libur Natal, Liga Inggris seperti biasa tatap jalan. Malam ini ada aksi Manchester United, Liverpool, dan Newcastle United di laga berbeda.

Manchester United akan menjamu Aston Villa. MU akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 28, tertinggal 11 poin dari Aston Villa di posisi ketiga.

Liverpool akan berlaga di kandang Burnley. Liverpool berpeluang naik ke puncak klasemen bila menang malam ini. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan nilai 39, tertinggal satu angka dari Arsenal yang baru akan bermain Kamis malam.

Sementara itu, Newcastle akan menyambut Nottingham Forest. Newcastle kini ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 29, unggul 15 angka dari lawannya.

Jadwal Liga Inggris Boxing Day

(Pekan ke-19, live Vidio)

Selasa 26 Desember 2023

19:30 Newcastle vs Nottingham

22:00 Bournemouth vs Fulham

22:00 Sheffield United vs Luton.

Rabu, 27 Desember 2023

00:30 Burnley vs Liverpool (SCTV)

03:00 Manchester United vs Aston Villa.

Kamis, 28 Desember 2023

02:30 Brentford vs Wolves

02:30 Chelsea vs Crystal Palace

03:15 Everton vs Manchester City (SCTV).

Jumat, 29 Desember 2023

02:30 Brighton vs Tottenham

03:15 Arsenal vs West Ham

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Arsenal 18 36-16 40 2 Liverpool 18 37-16 39 3 Aston Villa 18 38-22 39 4 Tottenham 18 37-24 36 5 Manchester City 17 40-20 34 6 West Ham United 18 31-30 30 7 Newcastle United 18 36-22 29 8 Manchester United 18 18-23 28 9 Brighton 18 34-31 27 10 AFC Bournemouth 17 24-32 22 11 Wolverhampton 18 23-30 22 12 Chelsea 18 29-28 22 13 Fulham 18 26-31 21 14 Brentford 17 24-24 19 15 Crystal Palace 18 18-26 18 16 Everton 18 23-22 16 17 Nottingham Forest 18 19-33 14 18 Luton Town 17 18-32 12 19 Burnley FC 18 18-36 11 20 Sheffield United 18 13-44 9

