Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-19 Rabu Malam Ini 27 Desember: Ada Aksi Manchester City dan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 28 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan pekan ke-19. Ada aksi Manchester City dan Chelsea di laga berbeda.

Manchester City yang merupakan juara bertahan kini tercecer di posisi kelima klasemen dengan nilai 34, tertinggal 8 poin dari Liverpool yang ada di puncak.

The Citizens akan berusaha bangkit saat menyambangi markas Everton. Mereka gagal menang dalam tiga laga terakhirnya di Liga Inggris.

Mereka diunggulkan untuk menang atas Everton yang kini terpuruk di posisi ke-17 klasemen dengan nilai 16, hanya unggul satu poin dari Luton di zona degradasi.

Dalam pertandingan lain, Chelsea akan menjamu Crystal Palace. The Blues kini masih tercecer di posisi 11 klasemen dengan nilai 22, hanya unggul empat poin dari lawannya yang ada di posisi ke-15.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Vidio)

Selasa 26 Desember 2023

Newcastle vs Nottingham 1-3

Bournemouth vs Fulham 3-0

Sheffield United vs Luton 2-3

Burnley vs Liverpool 0-2

Manchester United vs Aston Villa 3-2.

Kamis, 28 Desember 2023

02:30 Brentford vs Wolves

02:30 Chelsea vs Crystal Palace

03:15 Everton vs Manchester City (SCTV).

Jumat, 29 Desember 2023

02:30 Brighton vs Tottenham

03:15 Arsenal vs West Ham

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 19 39-16 42 2 Arsenal 18 36-16 40 3 Aston Villa 19 40-25 39 4 Tottenham 18 37-24 36 5 Manchester City 17 40-20 34 6 Manchester United 19 21-25 31 7 West Ham United 18 31-30 30 8 Newcastle United 19 37-25 29 9 Brighton 18 34-31 27 10 AFC Bournemouth 18 27-32 25 11 Wolverhampton 18 23-30 22 12 Chelsea 18 29-28 22 13 Fulham 19 26-34 21 14 Brentford 17 24-24 19 15 Crystal Palace 18 18-26 18 16 Nottingham Forest 19 22-34 17 17 Everton 18 23-22 16 18 Luton Town 18 21-34 15 19 Burnley FC 19 18-38 11 20 Sheffield United 19 15-47 9