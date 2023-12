Jadwal Bola Malam Ini Jumat 29 Desember 2023: Liga Italia dan Liga Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 29 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Italia dan Liga Arab Saudi.

Jadwal Liga Italia menampilkan rangkaian laga pekan ke-18. Malam ini ada aksi Inter Milan dan Napoli dalam laga berbeda.

Inter Milan saat ini memuncaki klasemen dengan mengemas nilai 44, unggul 4 angka dari Juventus. Malam ini inter akan menghadapi Genoa, yang ada di posisi ke-13 klasemen.

Napoli yang merupakan juara bertahan saat ini masih tercecer di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 27. Mereka akan berusaha bangkit saat menjamu Monza, setelah pekan sebelumnya kalah 0-2 dari AS Roma.

Sementara itu, jadwal Liga Arab Saudi akan memasuki pekan ke-19. Malam ini ada laga Al Feiha vs Al Hilal dan Al Ahli vs Al Khaleej.

Saat ini Al Hilal memuncaki klasemen dengan nilai 50, unggul tujuh poin dari Al Nassr. Sedangkan Al Ahli di posisi ketiga dengan nilai 37.

Jadwal Bola

Jumat, 29 Desember 2023

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-19)

22:00 Al Feiha vs Al Hilal

22:00 Al Raed vs Abha.

Sabtu dinihari, 30 Desember 2023

Liga Italia

(Pekan ke-18)

00:30 Fiorentina vs Torino

00:30 Napoli vs Monza

02:45 Genoa vs Inter

02:45 Lazio vs Frosinone

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-19)

01:00 Al Ahli vs Al Khaleej.

