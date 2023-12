Jadwal Bola Malam Ini Sabtu 30 Desember 2023: Nottingham vs Man United dan Juventus vs AS Roma, Juga Ada Al Nassr

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 30 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Arab Saudi.

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-20. Malam ini ada Nottingham vs Manchester United yang akan disiarkan langsung SCTV.

Manchester United akan menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang atas Aston Villa. Kini mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31, unggul 14 angka dari Nottingham di urutan ke-16.

Selain laga Nottingham vs MU, Liga Inggris malam ini juga akan menghadirkan laga Luton vs Chelsea dan Manchester City vs Sheffield United.

Jadwal bola malam ini juga akan diisi pertandingan Liga Italia. Laga besar Juventus vs AS Roma akan menarik untuk dinantikan. Selain itu ada pertandingan AC Milan vs Sassuolo.

Baca Juga: Rumah Pemain Manchester City Jack Grealish Dibobol Maling

Sementara itu, jadwal Liga Arab Saudi akan memasuki pekan ke-19. Malam ini akan ada aksi Cristiano Roanaldi bersama Al Nassr. Mereka akan melawan Al Taawon.

Jadwal Bola

Sabtu, 30 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Vidio)

19:30 Luton vs Chelsea

22:00 Aston Villa vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Brentford

22:00 Manchester City vs Sheffield United

22:00 Wolves vs Everton.

Liga Italia

(Pekan ke-18)

18:30 Atalanta vs Lecce

21:00 Cagliari vs Empoli

21:00 Udinese vs Bologna.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-19)

22:00 Al Fateh vs Al Akhdoud

22:00 Al Taee vs Al Ittihad.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Minggu dinihari, 31 Desember 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Vidio)

00:30 Nottingham vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-18)

00:00 AC Milan vs Sassuolo

00:00 Verona vs Salernitana

02:45 Juventus vs AS Roma.

Liga Arab Saudi

01:00 Al Taawon vs Al Nassr (Vision+).