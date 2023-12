Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-20: Arsenal Ditekuk Fulham, Tottenham Hotspur Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Senin dinihari WIB, 1 Januari 2024, menampilkan dua pertandingan pekan ke-20. Arsenal kalah, sedangkan Tottenham Hotpsur menang.

Arsenal dikalahkan Fulham dengan skor 1-2 di Stadion Craven Cottage, London. Sempat unggul terlebih dahulu lewat Bukayo Saka, The Gunners kemudian kebobolan oleh gol Raul Jimenez dan Bobby Decordova-Reid.

Ini jadi kekalahan kedua yang diraih Arsenal secara beruntun, yang juga membuat mereka gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Kini mereka menempati peringkat keempat klasemen Liga Inggris sementara dengan 40 poin dari 20 pertandingan.

Fulham bangkit setelah tiga kekalahan beruntun. Mereka kini berada di posisi 13 klasemen dengan 24 poin.

Dalam pertandingan lain, Tottenham Hotspur kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Bournemouth 3-1 di Stadion Tottenham Hotspur, London.

Tottenham menang berkat gol-gol Pape Matar Sarr, Son Heung-min, dan Richarlison. Bournemouth meraih satu gol melalui Alex Scott.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi Spurs setelah pada pekan sebelumnya takluk dari Brighton and Hove Albion. Mereka masih tertahan di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. Bournemouth berada di peringkat 12 dengan 25 poin dari 19 laga.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Vidio)

Sabtu, 30 Desember 2023

Luton vs Chelsea 2-3

Aston Villa vs Burnley 3-2

Crystal Palace vs Brentford 3-1

Manchester City vs Sheffield United 2-0

Wolves vs Everton 3-0.

Nottingham vs Manchester United 2-1.

Minggu, 31 Desember 2023

Fulham vs Arsenal 2-1

Tottenham vs Bournemouth 3-1.

Selasa, 2 Januari 2024

03:00 Liverpool vs Newcastle

Rabu, 3 Januari 2024

02:30 West Ham vs Brighton

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 19 39-16 42 2 Aston Villa 20 43-27 42 3 Manchester City 19 45-21 40 4 Arsenal 20 37-20 40 5 Tottenham 20 42-29 39 6 West Ham United 19 33-30 33 7 Manchester United 20 22-27 31 8 Brighton 19 38-33 30 9 Newcastle United 19 37-25 29 10 Wolverhampton 20 30-31 28 11 Chelsea 20 34-31 28 12 AFC Bournemouth 19 28-35 25 13 Fulham 20 28-35 24 14 Crystal Palace 20 22-29 21 15 Nottingham Forest 20 24-35 20 16 Brentford 19 26-31 19 17 Everton 20 24-28 16 18 Luton Town 19 23-37 15 19 Burnley FC 20 20-41 11 20 Sheffield United 20 15-49 9

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan