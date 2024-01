Manchester City Segera Rampungkan Transfer Claudio Echeverri dari River Plate

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City segera merampungkan kontrak pemain muda Argentina Claudio Echeverri dengan kontrak enam tahun dari River Plate. Seperti dilansir jurnalis sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun media sosialnya pada Senin, 1 Januari 2024, dokumen kontrak sedang dipertukarkan antara City dan River Plate untuk menyegel kesepakatan.

Echeverri akan bertahan bersama River selama satu tahun lagi dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan dengan juara bertahan Liga Inggris dan Liga Champions itu.

Claudio Echeverri to Manchester City, here we go! Documents are being exchanged between City and River Plate to seal the agreement.

2006 born Argentinian talent will stay at River Plate until December 2024 then he will travel to Europe.

Six year deal for Echeverri. pic.twitter.com/hnh43h9oub