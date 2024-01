Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-20: West Ham vs Brighton Berakhir 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Rabu dinihari, 3 Januari 2024, menampilkan duel West Ham United vs Brighton & Hove Albion. Pertandingan pekan ke-20 yang berlangsung di London Stadium, London, ini berakhir dengan skor 0-0.

Sebagian besar pembicaraan pra-pertandingan berkisar pada absennya pemain kedua tim. Jadi tidak mengherankan ketiga tidak ada tim yang memulai laga dengan baik.

Brighton unggul dalam penguasaan bola, mencapai 69 persen. Mereka juga lebih banyak melakukan tembakan terarah ke gawang lawan (8 berbanding 2), namun selalu gagal mencetak gol.

West Ham mencatatkan clean sheet (tak kebobolan) keempat berturut-turut di Premier League. Tim asuhan David Moyes ini juga tetap tak terkalahkan dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 34.

Brighton mencatatkan clean sheet pertamanya musim ini. Skuad asuhan Roberto de Zerbi ini ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31, unggul selisih gol dari Manchester United yang ada di bawahnya.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-20:

Sabtu, 30 Desember 2023

Luton vs Chelsea 2-3

Aston Villa vs Burnley 3-2

Crystal Palace vs Brentford 3-1

Manchester City vs Sheffield United 2-0

Wolves vs Everton 3-0.

Nottingham vs Manchester United 2-1.

Minggu, 31 Desember 2023

Fulham vs Arsenal 2-1

Tottenham vs Bournemouth 3-1.

Selasa, 2 Januari 2024

Liverpool vs Newcastle 4-2

Rabu, 3 Januari 2024

West Ham vs Brighton 0-0.

