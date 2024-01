Prediksi Arsenal vs Liverpool di Piala FA: Jadwal, Kondisi Tim Terkini, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan besar akan tersaji pekan ini saat Arsenal akan menjamu Liverpool dalam lanjutan putaran ketiga Piala FA 2023-2024.Duel tersebut bakal digelar di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 7 Januari 2024, mulai pukul 23.30 WIB.

Duel nanti akan menjadi pertemuan kedua Arsenal dan Liverpool musim ini. Sebelumnya, mereka telah bertarung pada pekan ke-18 Liga Inggris Desember 2023 lalu. Saat itu, The Gunners mampu menahan imbang The Reds 1-1 di Anfield.

Namun, sejak pertandingan tersebut Arsenal seakan kehilangan permainan terbaiknya. Anak asuh Mikel Arteta menuai dua kekalahan beruntun dari West Ham United dan Fulham. Sebaliknya, Liverpool justru bangkit dengan meraih dua kemenangan beruntun atas Burnley dan Newcastle United.

Meski begitu, Arsenal punya modal apik untuk menghadapi Liverpool di Emirates Stadium. Sepanjang musim ini, Martin Odegaard dan kawan-kawan hanya mencatatkan satu kekalahan dari 15 pertandingan kandang di semua ajang. Mereka juga diuntungkan karena mayoritas pemain inti dalam kondisi fit. Hanya Thomas Partey dan Oleksandr Zinchenko yang absen karena cedera.

Bermain sebagai tim tamu sebenarnya tak menjadi masalah besar untuk Liverpool. Dari lima laga tandang terakhir, Merseyside Merah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Namun, yang menjadi kendala The Reds dalam laga nanti adalah absennya sejumlah pilar utama karena berbagai hal.

Enam pemain inti Liverpool, Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, Andy Robertson, Joel Matip, dan Dominik Szoboszlai harus menepi karena cedera. Top skor tim Mohamed Salah juga dipastikan absen karena harus membela tim nasional Mesir di Piala Afrika. Begitu juga dengan gelandang Wataru Endo yang memenuhi panggilan tim nasional Jepang di Piala Asia.

Kondisi ini tentu merugikan Liverpool untuk beberapa laga ke depan, di satu sisi Arsenal dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak berikutnya di Piala FA.

Head to Head

Duel Liverpool vs Arsenal pada putaran ketiga Piala FA nanti akan menjadi pertemuan ke-207 di semua ajang. Dari lima pertandingan terakhir, The Reds sedikit lebih unggul dengan catatan dua kemenangan berbanding satu milik The Gunners.

Lima Pertandingan Terakhir Arsenal vs Liverpool

24/12/2023 Liverpool 1-1 Arsenal (Liga Inggris)

09/04/2023 Liverpool 2-2 Arsenal (Liga Inggris)

09/10/2022 Arsenal 3-2 Liverpool (Liga Inggris)

17/03/2022 Arsenal 0-2 Liverpool (Liga Inggris)

21/02/2022 Arsenal 0-2 Liverpool (Piala Liga Inggris)

Perkiraan Susunan Pemain

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Martinelli, Jesus.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Jota Gakpo, Diaz.

Prediksi Pertandingan

Duel Arsenal vs Liverpool dalam lanjutan putaran ketiga Piala FA diprediksi akan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama tampil menyerang. The Gunners yang tampil di hadapan publik sendiri tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kemenangan. The Reds yang belum terkalahkan dari lima laga terakhir juga ingin melanjutkan tren positif tersebut meski tanpa kehadiran beberapa pemain inti.

Mikel Arteta yang mengandalkan skema penguasaan bola akan lebih banyak berusaha memenangkan duel di lini tengah. Jurgen Klopp juga sama. Meski tanpa kehadiran pemain inti dan bermain tandang, taktik counter-pressing diprediksi akan tetap menjadi andalan.

Berkaca pada kondisi tim saat ini, Arsenal tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Liverpool tetap akan memberi perlawanan sengit dan bisa mencuri gol.

