Jadwal Bola Malam Ini Minggu 7 Januari 2024: Arsenal vs Liverpool, Juga Ada Man City, Barcelona, Juventus, AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Minggu malam hingga Senin dinihari, 7-8 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Italia, Piala FA, dan Copa del Rey.

Liga Italia akan menampilkan laga pekan ke-19. Malam ini ada laga Empoli vs AC Milan, Torino vs Napoli, Salernitana vs Juventus, dan AS Roma vs Atalanta. Saat ini Inter Milan, yang baru mengalahkan Verona 2-1, sudah jadi juara paruh musim dengan mengumpulkan 48 poin, unggul lima angka dari Juventus.

Jadwal Piala FA hadir dengan rangkaian pertandingan babak ketiga atau 64 besar. Malam ini ada laga besar Arsenal Liverpool. Selain itu ada Manchester City vs Huddersfield dan West Ham vs Bristol City.

Dari ajang Copa del Rey di Spanyol akan berlangsung rangkaian pertandingan babak 32 besar. Malam ini ada aksi Barcelona melawan tim divisi empat, Barbastro vs Barcelona. Selain itu ada laga Ferrol vs Sevilla, Unionistas vs Villarreal, dan Malaga vs Real Sociedad.

Jadwal Bola

Minggu, 7 Januari 2024

Piala FA

(Babak ketiga)

21:00 Luton vs Bolton

21:00 Manchester City vs Huddersfield

21:00 Nottingham vs Blackpool

21:00 Peterborough vs Leeds

21:00 Shrewsbury vs Wrexham

21:00 West Brom vs Aldershot

21:00 West Ham vs Bristol City

23:30 Arsenal vs Liverpool.

Liga Italia

(Pekan ke-19)

18:30 Empoli vs AC Milan

21:00 Torino vs Napoli

21:00 Udinese vs Lazio.

Copa del Rey

(Babak 32 besar)

18:00 Amorebieta vs Celta Vigo

18:00 Burgos vs Mallorca

22:00 Castellon vs Osasuna

22:00 Ferrol vs Sevilla.

Senin, 8 Januari 2024

Liga Italia

(Pekan ke-19)

00:00 Salernitana vs Juventus

02:45 AS Roma vs Atalanta.

Copa del Rey

(Babak 32 besar)

00:00 Unionistas vs Villarreal

01:00 Eibar vs Ath Bilbao

01:00 FC Cartagena vs Valencia

03:00 Barbastro vs Barcelona

03:00 Malaga vs Real Sociedad

04:00 Tenerife vs Las Palmas.

Piala Prancis

02.45 Revel vs PSG.