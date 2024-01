Bursa Transfer Liga Inggris: LA Galaxy Berupaya Rekrut Facundo Pellistri dari Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Facundo Pellistri disebut bakal segera hengkang dari klub Liga Inggris, Manchester United. Menurut jurnalis sepak bola Italia dan pakar transfer Fabrizio Romano, tim MLS LA Galaxy berminat untuk merekrut pemain sayap timnas Uruguay tersebut.

Pellistri tidak memiliki banyak waktu bermain di bawah pelatih Erik ten Hag musim ini. Ia menonton sebagian besar pertandingan dari bangku cadangan. Melalui akun media sosialnya pada Senin, 9 Januari 2024, Romano menyebutkan Galaxy akan berusaha meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengan klub pada bulan ini.

EXCL: PSV Eindhoven approach Man United over loan deal for Facundo Pellistri — negotiations are starting.

Understand LA Galaxy also want Pellistri with plan to submit permanent transfer proposal soon, up to Man Utd and player.

More to follow in the next days. pic.twitter.com/5SZXvEWOge