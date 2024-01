Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 13 Januari 2024: Liga 2, Liga Inggris, Liga, Italia, Liga Spanyol, Piala Asia 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 13 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga, Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Piala Asia 2023.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 2 menampilkan rangkaian matchday kedua babak 12 besar. Hari ini ada pertandingan Persela Lamongan vs Bekasi City, Persiraja Aceh vs Semen Padang, juga Deltras Sidoarjo vs Malut United.

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan pertandingan pekan ke-21. Malam ini ada laga besar Newcastle vs Manchester City yang akan disiarkan langsung SCTV. Sedangkan Chelsea akan melawan Fulham.

Sementara itu, pertandingan Napoli vs Salernitana dan Monza vs Inter akan hadir di Liga Italia. Liga Spanyol antara lain akan diisi pertandingan Athletic Bilbao vs Real Sociedad dan Las Palmas vs Villarreal.

Malam ini juga ada rangkaian pertandingan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Tiga pertandingan akan berlangsung bergandian, yakni Australia vs India, Cina vs Tajikistan, dan Uzbekistan vs Suriah.

Jadwal Bola

Sabtu, 13 Januari 2024

Liga 2

(Babak 12 Besar)

15:00 Deltras Sidoarjo vs Malut United

15:00 Persela Lamongan vs Bekasi City

15:30 Persiraja Aceh vs Semen Padang

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

19:30 Chelsea vs Fulham.

Liga Italia

(Pekan ke-20, live Bein Sport/Vidio)

21:00 Genoa vs Torino

21:00 Napoli vs Salernitana.

Liga Spanyol

(Pekan ke-20, Bein Sport/Vidio)

20:00 Las Palmas vs Villarreal

22:15 Mallorca vs Celta Vigo.

Liga Prancis

(Pekan ke-18)

23:00 Monaco vs Reims.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

21:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen

21:30 FC Koln vs Heidenheim

21:30 Freiburg vs Union Berlin

21:30 Mainz vs Wolfsburg

21:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt.

Piala Asia

18:30 Australia vs India

21:30 Cina vs Tajikistan

Minggu dinihari, 14 Januari 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

00:30 Newcastle vs Manchester City (SCTV)

Liga Italia

(Pekan ke-20, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Verona vs Empoli

02:45 Monza vs Inter.

Liga Spanyol

(Pekan ke-20, Bein Sport/Vidio)

00:30 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

03:00 Betis vs Granada.

Piala Asia

00:30 Uzbekistan vs Suriah