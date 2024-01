Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-21: Newcastle vs Manchester City 2-3, Chelsea vs Fulham 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 13-14 Januari 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-21. Manchester City dan Chelsea sama-sama menang.

Manchester City berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 3-2 dalam laga di St. James' Park, Newcastle.

Gol-gol Manchester City dicetak oleh Bernardo Silva (menit 25), Kevin De Bruyne (74), dan Oscar Bobb (90+1). Sedangkan gol Newcastle diceploskan Alexander Isak (35) dan Anthony Gordon (37).

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Man City secara beruntun. Mereka naik ke peringkat dua klasemen dengan raihan 43 poin, tertinggal dua angka dari Liverpool.

Newcastle menderita kekalahan keempat secara beruntun. Mereka tertahan di peringkat ke-10 dengan nilai 29.

Dalam pertandingan lain, Chelsea menang 1-0 saat menjamu Fulham di Stadion Stamford Bridge. Gol penalti Cole Palmer pada menit 45+4 menjadi pemebeda.

Kemenangan ini membuat Chelsea kini berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 31 poin, tertinggal dua angka dari Manchester United yang belum memainkan laga pekan ke-21. Fulham berada di posisi ke-13 dengan 14 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

Pekan ke-21

Jumat, 12 Januari 2024

Burnley vs Luton 1-1.

Sabtu, 13 Januari 2024

Chelsea vs Fulham 1-0

Newcastle vs Manchester City 2-3.

Minggu, 14 Januari 2024

21:00 Everton vs Aston Villa

23:30 Manchester United vs Tottenham

Sabtu, 20 Januari 2024

19:30 Arsenal vs Crystal Palace.

Minggu, 21 Januari 2024

00:30 Brentford vs Nottingham

21:00 Sheffield United vs West Ham

23:30 Bournemouth vs Liverpool.

Selasa, 23 Januari 2024

02:45 Brighton vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 20 43-18 45 2 Manchester City 20 48-23 43 3 Aston Villa 20 43-27 42 4 Arsenal 20 37-20 40 5 Tottenham 20 42-29 39 6 West Ham United 20 33-30 34 7 Brighton 20 38-33 31 8 Chelsea 21 35-31 31 9 Manchester United 20 22-27 31 10 Newcastle United 21 41-32 29 11 Wolverhampton 20 30-31 28 12 AFC Bournemouth 19 28-35 25 13 Fulham 21 28-36 24 14 Crystal Palace 20 22-29 21 15 Nottingham Forest 20 24-35 20 16 Brentford 19 26-31 19 17 Everton 20 24-28 16 18 Luton Town 20 24-38 16 19 Burnley FC 21 21-42 12 20 Sheffield United 20 15-49 9