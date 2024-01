Rekap Hasil Piala Asia 2023: Australia Kalahkan India, Laga Cina vs Tajikistan dan Uzbekistan vs Suriah Berakhir 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Australia mengalahkan India dalam pertandingan pertamanya di Piala Asia 2023, Sabtu, 13 Januari 2024. Sedangkan Cina diimbangi Tajikistan dan Uzbekistan ditahan Suriah.

Tim nasional Australia memetik menaklukkan India dengan skor 2-0 di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Doha, Qatar. Mereka unggul berkat gol yang disumbangkan Jackson Irvine dan Jordan Bos.

Australia mendominsi pertandingan. Tim berjuluk Soccerroos ini terus menekan India yang menerapkan garis pertahanan rendah.

Pertandingan ini menjadi laga bersejarah karena dipimpin untuk pertama kalinya oleh wasit perempuan asal Jepang, Yoshimi Yamashita. Yamashita yang telah mengantongi lisensi wasit FIFA sejak 2015 menjadi juru pengadil wanita pertama yang merumput di ajang Piala Asia.

Australia kini memuncaki klasemen Grup B dengan nilai tiga dari satu laga. Mereka unggul dua poin dari Uzbekistan dan Suriah yang dalam laga lain bermain imbang 0-0.

Baca Juga: Ivar Jenner Optimistis Timnas Indonesia Lolos dari Fase Grup Piala Asia 2023

Sementara itu, dari Grup A, Tim nasional Cina ditahan imbang 0-0 oleh tim debutan Tajikistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar., Sabtu malam WIB, Tajikistan meraup satu poin setelah menahan imbang China 0-0.

Kini, Qatar, yang sehari sebelumnya mengalahkan Lebanon 3-0, memuncaki klasemen Grup A ini dengan mengemas nilai tiga. Cina dan Tajikistan menghuni peringkat kedua dan ketiga dengan mengoleksi satu poin.

Lanjutan Piala Asia 2023 akan kembali hadir pada Minggu, 14 Januari 2024. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni Jepang vs Vietnam, Uni Emirat Arab vs Hong Kong, dan Iran vs Palestina.

Hasil dan Jadwal Piala Asia 2023 di Qatar

(Live iNews TV dan RCTI)

Jumat, 12 Januari 2024

Qatar vs Lebanon 1-1.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 13 Januari 2024

Australia vs India 2-0

Cina vs Tajikistan 0-0

Uzbekistan vs Suriah 0-0.

Selanjutnya: Jadwal matchday Piala Asia 2023 lainnya