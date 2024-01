Jadwal Bola Malam Ini Minggu 14 Januari 2024: Man United vs Tottenham, Real Madrid vs Barcelona, AC Milan vs AS Roma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Minggu, 14 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Prancis, Piala Super Spanyol, dan Piala Asia 2023.

Liga Inggris memasuki pekan ke-21. Malam ini ada laga besar Manchester United vs Tottenham. Selain itu ada juga pertandingan Everton vs Aston Villa.

Sementara itu, pertandingan AC Milan vs AS Roma akan hadir di Liga Italia. Liga Spanyol antara lain akan diisi pertandingan Cadiz vs Valencia.

Dari ajang Piala Super Spanyol akan hadir laga besar Real Madrid vs Barcelona. Partai final akan berlangsung di Arab Saudi, dengan disiarkan langsung RCTI.

Selain rangkaian jadwal di atas, malam ini juga ada rangkaian pertandingan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Tiga pertandingan akan berlangsung bergandian, yakni Jepang vs Vietnam, Uni Emirat Arab vs Hong Kong, dan Iran vs Palestina.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu, 14 Januari 2023

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

21:00 Everton vs Aston Villa

23:30 Manchester United vs Tottenham.

Liga Italia

(Pekan ke-20, live Bein Sport/Vidio)

18:30 Lazio vs Lecce

21:00 Cagliari vs Bologna.

Liga Spanyol

(Pekan ke-20, Bein Sport/Vidio)

20:00 Almeria vs Girona

22:15 Cadiz vs Valencia.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

19:00 Lille vs Lorient

21:00 Brest vs Montpellier

21:00 Metz vs Toulouse

21:00 Nantes vs Clermont

23:05 Le Havre vs Lyon.

Piala Asia

18:30 Jepang vs Vietnam (iNews TV)

21:30 Uni Emirat Arab vs Hong Kong (iNews TV).

Senin dinihari, 15 Januari 2024

Liga Italia

(Pekan ke-20, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Fiorentina vs Udinese

02:45 AC Milan vs AS Roma.

Liga Prancis

(Pekan ke-18)

02:45 Lens vs PSG.

Piala Asia

O0:30 Iran vs Palestina.

Piala Super Spanyol

(Laga final)

02:00 Real Madrid vs Barcelona.