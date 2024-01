Alasan Erling Haaland dan Trent Alexander-Arnold Melakukan Perjalanan ke Italia pada Ahad

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang Liga Inggris, Erling Haaland dan Trent Alexander-Arnold, terlihat berada di Italia pada Ahad, 14 Januari 2024. Namun perjalanan mereka ke negara itu berhubungan dengan belanja dan mode. Seperti dilansir Football Italia, kedua pemain tersebut melakukan perjalanan ke Italia di hari yang sama tetapi terlihat di tempat berbeda.

Penyerang Manchester City itu mengunggah gambar di Instagram dari Solomeo, Provinsi Perugia, Umbria. Ini adalah kota kecil dengan populasi hampir 500 jiwa, tempat Brunello Cucinelli, produsen kasmir paling populer di Italia, mendirikan salah satu tokonya.

Erling Haaland tidak bermain bersama klubnya di Liga Inggris saat City mengalahkan tuan rumah Newcastle United 3-2 karena cedera kaki yang dideritanya beberapa waktu lalu.

Inilah sebabnya, menurut Umbria24, Haaland menghabiskan hari-harinya di desa kecil yang khas ini. Haaland sudah bertolak ke Italia pada akhir 2022, tetapi saat itu ia berangkat ke Modena dan Bologna di Emilia Romagna.

