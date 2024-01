Rekap Hasil Piala FA: Everton, Norwich City, dan Nottingham Forest Lolos ke Babak 32 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA pada Kamis dinihari, 18 Januari 2024, menampilkan rangkaian pertandingan replay babak keempat. Everton, Norwich City, dan Nottingham Forest lolos.

Everton harus memainkan laga ulangan melawan Crystal Palace stelah bermain 0-0 pada pertemuan pertama. Dalam laga di Goodison Park mereka akhirnya bisa lolos ke babak 32 besar setelah menang 1-0.

Kemenangan Everton dipastikan oleh gol Andre Gomez pada menit ke-42. Hasil ini sekaligus mengantar mereka untuk menghadapi Lutin Town di babak berikutnya. Sebelumnya, Luton menyingkirkan Bolton Wanderers 2-1.

Dalam laga lain, Norwich City juga lolos setelah menang 3-1 di markas Bristol Rovers. Pada pertemuan pertama kedua tim bermain 1-1.

Norwich selanjutnya akan menanang Liverpool di babak 32 besar. Lawannya itu sudah melaju lebih dahulu, berkat kemenangan 2-0 atas Arsenal.

Sementara itu, Nottingham Forest menang 3-2 di markas Blackpool. Mereka selanjutnya akan menghadapi Bristol City di babak 32 besar.

Hasil Piala FA

(Replay Babak Keempat)

Everton vs Crystal Palace 1-0

Blackpool vs Nottingham 2-3

Bristol Rovers vs Norwich 1-3.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Babak 32 Besar Piala FA

25 January 2024

Bournemouth vs Swansea City

26 January 2024

Bristol City vs Nottingham Forest

Sheffield Wednesday vs Coventry City

Chelsea vs Aston Villa

Tottenham Hotspur vs Manchester City.

27 January 2024

Ipswich Town vs Maidstone United

Leicester City vs Birmingham City

Leeds United vs Plymouth Argyle

Everton vs Luton Town

Sheffield United vs Brighton

Fulham vs Newcastle United

28 January 2024

West Bromwich Albion vs Wolverhampton Wanderers

Watford vs Southampton

Liverpool vs Norwich City

Newport County vs Manchester United

Blackburn Rovers vs Wrexham.

Pilihan Editor: Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Italia Terkini